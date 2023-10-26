Стрільця у США ще не затримали. Відомо, що він вбив щонайменше 22 людини. Ще 60 осіб – поранено.
До теми Ймовірний стрілець у США працював інструктором з вогнепальної зброї і був у психлікарні, – AP
Школи та муніципальні офіси закрили у кількох округах штату Мен
Як стало відомо, 26 жовтня скасували заняття у державних школах Льюїстона, де сталася смертельна стрілянина. Також у штаті Мен закрили муніципальні офіси.
Міські офіси в Лісабоні, який сусідить з Льюїстоном, де сталася стрілянина, будуть закриті, оскільки триває полювання на підозрюваного у масових розстрілах,
– йдеться у повідомленні.
На вебсайті міста зауважили, що правоохоронні органи в окрузі Андроскоггін розслідують стрілянину. Усі муніципальні офіси будуть закриті 26 жовтня.
Смертельна стрілянина у США: все, що відомо
- В американському місті Льюїстон чоловік відкрив вогонь по перехожих.
- Зловмисник відкрив вогонь по кафе, боулінгу і супермаркету.
- За останніми даними, загинули щонайменше 22 особи, 60 людей отримали поранення.
- Поліція ідентифікувала стрільця та веде розшук.
- Як виявилось, ймовірний вбивця працював інструктором з вогнепальної зброї. Також повідомляється, що зловмисник нещодавно проходив лікування у психіатричному закладі. Але згодом його відпустили.
- Правоохоронці зазначають, що стрілком виявися 40-річний Роберт Кард.