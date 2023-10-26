Стрільця у США ще не затримали. Відомо, що він вбив щонайменше 22 людини. Ще 60 осіб – поранено.

До теми Ймовірний стрілець у США працював інструктором з вогнепальної зброї і був у психлікарні, – AP

Школи та муніципальні офіси закрили у кількох округах штату Мен

Як стало відомо, 26 жовтня скасували заняття у державних школах Льюїстона, де сталася смертельна стрілянина. Також у штаті Мен закрили муніципальні офіси.

Міські офіси в Лісабоні, який сусідить з Льюїстоном, де сталася стрілянина, будуть закриті, оскільки триває полювання на підозрюваного у масових розстрілах,

– йдеться у повідомленні.

На вебсайті міста зауважили, що правоохоронні органи в окрузі Андроскоггін розслідують стрілянину. Усі муніципальні офіси будуть закриті 26 жовтня.

Смертельна стрілянина у США: все, що відомо