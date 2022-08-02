Публичная казнь в Еленовке – это терроризм, – родные защитников Азовстали о заявлениях россии

оккупанты не перестают удивлять своим цинизмом. Очередную волну возмущения вызвала новость о признании верховным судом россии полка защитников "Азовстали" террористической организацией.

На такое решение суда страны-агрессора отреагировали в ассоциации семей защитников "Азовстали".

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Там подчеркнули, что их родные уже 8 лет составляют отдельный отряд специального назначения Национальной гвардии Украины. Это официальное военное формирование в структуре Министерства внутренних дел Украины, которое действует на территории нашего государства во всех определенных правовых полях и преследует цель защиты страны от враждебной агрессии, что и делали защитники "Азовстали" на разных участках восточного фронта все эти годы российско-украинской войны.

Ни один российский нарратив об осуществлении нашими бойцами терроризма или других преступных действий никогда не был официально подтвержден ни Украиной, ни миром.

В этой войне только россия является страной, которая спонсирует терроризм. Именно эта страна убила десятки тысяч жителей города Мариуполь, разрушила его до основания, забрав у города любую возможность нормально существовать в ближайшем будущем. Именно россия совершила теракт в отношении пленных защитников "Азовстали" в Еленовке,

– отметили в ассоциации.

Родные бойцов констатировали: тех героев, которых россияне не могли уничтожить в равном бою в Мариуполе, оккупанты просто уничтожили, когда они были безоружными и беззащитными. Фактически казнила тех, кого просто не смогла победить.

"Публичная казнь в Еленовке пленных – вот что такое терроризм. Государство, которое спонсирует подобные террористические акты, должно быть признано таким публично всем миром и всеми возможными международными организациями, выступающими за справедливость и защиту людей и всего человеческого, а не существовать исключительно ради отмывания средств", – подчеркнули родные защитников "Азовстали".

Главное о теракте в Еленовке: коротко

В результате теракта в Еленовке погибли около 50 украинских военных, еще более 70 получили ранения. Президент Владимир Зеленский назвал это убийство очередным военным преступлением россии, а в ОП повторили требование признать россию страной-спонсором терроризма.

Компания Maxar опубликовала фото со спутника российского лагеря военнопленных во временно оккупированной Еленовке, они тоже являются доказательством того, что здание было подорвано изнутри, а не уничтожено ракетой.

Выводы международного разведывательного сообщества InformNapalm указывают на то, что россия могла совершить теракт в Еленовке термобарическим оружием. Главным доказательством, что это не была ракета GMLRS – отсутствие ударного кратера. Ракета разорвала бы погибших, а не сожгла бы. Сжигает термобарическое оружие.

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