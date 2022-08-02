Публічна страта в Оленівці – це тероризм, – рідні захисників Азовсталі про останні заяви росії
Окупанти не перестають дивувати своїм цинізмом. Чергову хвилю обурення викликала новина про визнання верховним судом росії полку захисників "Азовсталі" терористичною організацією.
На таке рішення суду країни-агресорки відреагували в асоціації родин захисників "Азовсталі".
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Там наголосили, що їхні рідні вже 8 років є окремим загоном спеціального призначення Національної гвардії України. Це офіційне військове формування у структурі Міністерства внутрішніх справ України, яке діє на території нашої держави у всіх визначених правових полях і має на меті захист країни від ворожої агресії, що і робили оборонці "Азовсталі" на різних ділянках східного фронту всі ці роки російсько-української війни.
Жоден російський наратив про здійснення нашими бійцями тероризму, чи інших злочинних дій, ніколи не був офіційно підтверджений ані Україною, ані світом.
У цій війні тільки росія є країною, що спонсорує тероризм. Саме ця країна вбила десятки тисяч мешканців міста Маріуполь, зруйнувала його вщент, забравши у міста будь-яку можливість нормально існувати в найближчому майбутньому. Саме росія здійснила теракт щодо полонених захисників "Азовсталі" в Оленівці,
– наголосили в асоціації.
Рідні бійців констатували: тих героїв, яких росіяни не могли знищити у рівному бою в Маріуполі, окупанти просто знищили, коли ті були беззбройними і беззахисними. Фактично стратила тих, кого просто не змогла перемогти.
"Публічна страта в Оленівці полонених – ось що є тероризмом. Держава, що спонсорує подібні терористичні акти, має бути визнана такою публічно всім світом і всіма можливими міжнародними організаціями, які виступають за справедливість і захист людей та всього людського, а не існують виключно заради відмивання коштів", – підкреслили рідні оборонців "Азовсталі".
Головне про теракт в Оленівці: коротко
- Внаслідок теракту в Оленівці загинули близько 50 українських військових, ще понад 70 дістали поранення.Президент Володимир Зеленський назвав це вбивство черговим воєнним злочином росії, а в ОП повторили вимогу визнати росію країною-спонсоркою тероризму.
- Компанія Maxar опублікувала супутникові фото російського табору військовополонених у тимчасово окупованій Оленівці, вони теж є доказом того, що будівлю було підірвано зсередини, а не знищено ракетою.
- Висновки міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm вказують на те, що росія могла вчинити теракт в Оленівці термобаричною зброєю. Головним доказом, що це не була ракета GMLRS, є відсутність ударного кратера. Ракета розірвала б загиблих, а не спалила б. Спалює термобарична зброя.
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