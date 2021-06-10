В России блогера Юрия Дудя будут судить за пропаганду наркотиков

Журналиста и блогера Юрия Дудя будут судить в России за якобы пропаганду наркотиков. Московский суд будет рассматривать административное дело по двум его интервью.
Речь идет о разговоре с украинским блогером Ивангаем и российским певцом Моргенштерном. Об этом сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.
Интересно Дудь вырезал из интервью рассказ "Ивангая" о Голодоморе, НКВД и войне в Украине
Блогеру грозит наказание в виде штрафа
По ее словам, в рамках административного дела провели официальные психолингвистические судебные экспертизы. Они, как заявила Мизулина, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера.
Согласно статье о пропаганде наркотических средств с помощью интернета, ему может грозить наказание в виде штрафа до 1,5 миллиона рублей.Отметим! Сейчас материалы дела направили в Зюзинский районный суд в Москве. Там примут дальнейшие решения в отношении Дудя.
Кстати, в России уже не впервые возбуждают дело против журналиста, связанное с наркотиками. В 2019 году в Москве задержали журналиста Ивана Голунова. Во время обыска правоохранители якобы нашли у него наркотики, но Голунов отвергал обвинения.
Кто такой Юрий Дудь
Источник: Википедия
- Юрий Дудь – это российский журналист, видеоблогер, теле- и радиоведущий.
- С 2017 года – ведущий авторского канала в ютубе. Там он берет интервью у известных личностей из разных сфер деятельности.
- По состоянию на июнь 2021 года канал имеет почти 9,2 миллиона подписчиков.
- Недавно Дудь попал в скандал. Из интервью с Ивангаем он вырезал рассказ собеседника о Голодоморе, НКВД и войне в Украине.