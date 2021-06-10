В Росії блогера Юрія Дудя судитимуть за пропаганду наркотиків

Журналіста і блогера Юрія Дудя судитимуть в Росії за нібито пропаганду наркотиків. Московський суд розглядатиме адміністративну справу у двох його інтерв'ю.
Мовиться про розмову з українським блогером Івангаєм та російським співаком Моргенштерном. Про це повідомила директорка Ліги безпечного інтернету, членкиня Громадської палати Росії Катерина Мізуліна російським виданням.
Цікаво Дудь вирізав з інтерв'ю розповідь "Івангая" про Голодомор, НКВД та війну в Україні
Блогеру загрожує покарання у вигляді штрафу
За її словами, в рамках адміністративної справи провели офіційні психолінгвістичні судові експертизи. Вони, як заявила Мізуліна, підтвердили факти пропаганди наркотиків у двох інтерв'ю блогера.
Відповідно до статті щодо пропаганди наркотичних засобів за допомогою інтернету, йому може загрожувати покарання у вигляді штрафу до 1,5 мільйони рублів.Відзначимо! Наразі матеріали справи направили до Зюзінського районного суду в Москві. Там ухвалять подальші рішення щодо Дудя.
До речі, в Росії вже не вперше порушують справу проти журналіста, пов'язана з наркотиками. У 2019 році в Москві затримали журналіста Івана Голунова. Під час обшуку правоохоронці нібито знайшли в нього наркотики, але Голунова відкидав звинувачення.
Хто такий Юрій Дудь
Джерело: Вікіпедія
- Юрій Дудь – це російський журналіст, відеоблогер, теле- і радіоведучий.
- З 2017 року – ведучий авторського каналу на ютубі. Там він бере інтерв'ю у відомих особистостей різних сфер діяльності.
- Станом на червень 2021 року канал має понад 9,2 мільйони підписників.
- Нещодавно Дудь втрапив у скандал. Під час інтерв'ю з Івангаєм, він вирізав розповідь співрозмовника про Голодомор, НКВД та війну в Україні.