Український відеоблогер "Івангай" звинуватив російського журналіста Юрія Дудя в тому, що той вирізав з його інтерв'ю головну думку – висловлювання про Україну та війну на Донбасі. Дудь вже відереагував на звинувачення.

Як виправдався Дудь

За словами російського журналіста, "Івангай" заявив про вирізаний фрагмент лише через півтора місяця після публікації інтерв'ю. Крім того, у день виходу розмови на ютубі, блогер написав Дудю: "Дуже круто! Дякую".

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Журналіст припускає, що на той момент "Івангай" ще не бачив інтерв'ю повністю.

Дудь заявив, що його команда майже ніколи нічого не коментує про себе, однак такі звинувачення стосуються принципової для них позиції – коректності монтажу.

Коли ми зараз спілкуємося з людьми, наша головна мета – дослідити героя. При цьому нам важливо не змучити глядача, тому у нас є монтаж. З 4 – 10 годин запису до глядача доходить набагато менше. Як правило, на монтажі викидається все нецікаве,

– сказав журналіст.

Він наголосив, що іноді його команда вирізає те, "що могло б бути цікавим, але висловлено настільки безладно, що це дуже складно і зрозуміти, і просто слухати". Це Дудь назвав повагою по відношенню до глядача і героя.

"Хвилюєшся, плутаєшся в хронології і в логічних зв'язках, не до кінця розумієш, що хочеш сказати – це нормально, тим більше для людини з мінімальним, про що він сам говорить ("Івангай" – 24 канал) досвідом публічних виступів. І так само нормально не брати це до підсумкового монтажу. Тому що наше завдання – не показати героя максимально безглуздим і не назбирати вогненних цитат для заголовків", – заявив Дудь.

Деталі вирізаної розмови журналіста та блогера

"Івангай" у 12-хвилинній розмові неодноразово казав про те, що війна на Донбасі – страшна і несправедлива. Він наголошував, що підтримує Майдан та звинувачує президента Росії Володимира Путіна у несправедливій війні.

Ця війна – нечесна. Путін навіть не визнає, що відбувається. Він піз*єц боїться сказати чесно, що воює. Це мені найбільше не подобається. У чесній битві ми б потягалися з Росією,

– завив блогер.

Він додав, що росіяни також страждають від політики Путіна. Вони також гинуть у війні, однак їхні смерті замовчують.

"Івангай" обурився, що через війну Україна не може розвиватися в інших сферах: "Ми талановиті. Нічим не уступаємо іншим народам, а нам заважають. Та ще й хто? Старший брат? Швидше молодший".

Водночас на питання Дудя про те, що блогер робив, коли Росія окупувала Крим, "Івангай" обережно підбирав слова. Він відповів, що у той час швидше був спостерігачем. У соціальних мереж хлопець малював картинки у якиз засуджував окупацію півострова.

Блогер також розповів історію свого дідуся, який вибив з рук НКВДиста зброю після чого мусив 2 тижні переховуватися.

Дивіться вирізану частину інтерв'ю "Івангая":

Зверніть увагу! "Івангай" звинуватив Дудя у тому, що той вирізав головний меседж його розмови, бо недостатньо сміливий.