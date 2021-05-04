Украинский видеоблогер "Ивангай" обвинил российского журналиста Юрия Дудя в том, что тот вырезал из его интервью главную мысль – высказывания об Украине и войне на Донбассе. Дудь уже отреагировал на обвинения.

Как оправдался Дудь

По словам российского журналиста "Ивангай" заявил о вырезанном фрагменте только через полтора месяца после публикации интервью. Кроме того, в день выхода разговора в ютубе, блогер написал Дудю: "Очень круто! Спасибо".

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Журналист предполагает, что на тот момент "Ивангай" еще не видел интервью.

Дудь заявил, что его команда почти никогда ничего не комментирует о себе, однако такие обвинения касаются принципиальной для них позиции – корректности монтажа.

Когда мы сейчас общаемся с людьми, наша главная цель – исследовать героя. При этом нам важно не измучить зрителя, поэтому у нас есть монтаж. Из 4 – 10 часов записи до зрителя доходит намного меньше. Как правило, на монтаже выбрасывается все неинтересное,

– сказал журнал.

Он отметил, что иногда его команда вырезает то, "что могло бы быть интересным, но выражено настолько беспорядочно, что это очень сложно и понять, и просто слушать". Это Дудь назвал уважением по отношению к зрителю и герою.

"Волнуешься, путаешься в хронологии и в логических связях, не до конца понимаешь, что хочешь сказать – это нормально, тем более для человека с минимальным, о чем он сам говорит ("Ивангай" – 24 канал), опытом публичных выступлений. И так же нормально не брать это в итоговый монтаж. Потому что наша задача – не показать героя максимально бессмысленным и не насобирать огненных цитат для заголовков", – заявив Дудь.

Детали вырезанного разговора журналиста и блогера

"Ивангай" в 12-минутном разговоре неоднократно говорил о том, что война на Донбассе – страшная и несправедливая. Он подчеркивал, что поддерживает Майдан и обвиняет президента России Владимира Путина в несправедливой войне.

Эта война – нечестная. Путин даже не признает, что происходит. Он пиз*ец боится сказать честно, что воюет. Это мне больше всего не нравится. В честной битве мы бы потягались с Россией,

– заявил блогер.

Он добавил, что россияне тоже страдают от политики Путина. Они тоже погибают в войне, однако их смерти замалчивают.

"Ивангай" возмутился, что из-за войны Украина не может развиваться в других сферах: "Мы талантливы. Ничем не уступаем другим народам, а нам мешают. Да еще и кто? Старший брат? Скорее младший".

В то же время на вопрос Дудя о том, что блогер делал, когда Россия оккупировала Крым, "Ивангай" осторожно подбирал слова. Он ответил, что в то время скорее был наблюдателем. В социальных сетях парень рисовал картинки, в которых осуждал оккупацию полуострова.

Блогер также рассказал историю своего дедушки, который выбил из рук НКВДиста оружие, после чего должен был 2 недели скрываться.

Смотрите вырезанную часть интервью "Ивангая":

Обратите внимание! "Ивангай" обвинил Дудя в том, что тот вырезал главный месседж его разговора, потому что недостаточно смелый.