Дудь вирізав з інтерв'ю розповідь "Івангая" про Голодомор, НКВД та війну в Україні
Український відеоблогер Іван Рудський, більш відомий як "Івангай", дав інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю. Однак, той опублікував його без кількох важливих фрагментів.
Джерело:твіттер EeOneGuy
Про це сам Рудський (нікнейм EeOneGuy) повідомив у своєму твіттері. Він підкреслив, що журналіст вирізав з інтерв'ю його головний меседж.
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"Моя прабабуся – жертва Голодомору. Дідусь – жертва репресій НКВД. А тепер Україна має війну з Росією", – наголосив він на своїй сторінці у соцмережі.
До слова, сам Дудь у Росії живе з 1990 року. Він називає себе українцем за походженням та росіянином – за відчуттями. Журналіст часто згадує про це в інтерв'ю.
Раніше він заявляв, що вважає українців та росіян "братськими народами". Водночас війну на сході України та окупацію Криму Росією він назвав "складностями між країнами".
Що відомо про блогера Рудського: коротко
Джерело: "Вікіпедія"
- 25-річний український російськомовний відеоблогер, власник ютуб-каналу з назвою "Івангай". Народився на Дніпропетровщині. Протягом певного часу жив у Москві.
- У інтерв'ю Дудю блогер заявив, що після того, як він відмовився від російського паспорта, ним зацікавилися тамтешні правоохоронці.
- Рудський переконаний, що у такий спосіб його прагнули залякати. Саме тому він вирішив повернутись в Україну.
- У 2013 –2014 роках хлопець публікував на своїй сторінці "ВКонтакте" дописи та фото на підтримку України. Згодом більшість з них звідти зникли.
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