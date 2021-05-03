Украинский видеоблогер Иван Рудской, более известный как "Ивангай", дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю. Однако тот опубликовал его без нескольких важных фрагментов.

Об этом сам Рудской (никнейм EeOneGuy) сообщил в своем твиттере. Он подчеркнул, что журналист вырезал из интервью его главный месседж.

Читайте также В России возбудили дело из-за интервью Юрия Дудя: проверили на пропаганду наркотиков

"Моя прабабушка – жертва Голодомора. Дедушка – жертва репрессий НКВД. А теперь Украина имеет войну с Россией", – подчеркнул он на своей странице в соцсети.

В комментариях в "Ивангая" поинтересовались, почему, по его мнению, Дудь вырезал этот фрагмент. Тот предположил, что журналист "недостаточно смелый". Но подобрал для этого несколько более жесткие слова.

Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка - жертва голодомора. Дедушка - жертва НКВД репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией. — Иван Рудской (@EeOneGuy) May 2, 2021

Ссыкло ебаное. — Иван Рудской (@EeOneGuy) May 2, 2021

Типа "Запрещено законом РФ" — Иван Рудской (@EeOneGuy) May 2, 2021

К слову, сам Дудь в России живет с 1990 года. Он называет себя украинцем по происхождению и русским – по ощущениям. Журналист часто упоминает об этом в интервью.

Ранее он заявлял, что считает украинцев и русских "братскими народами". В то же время войну на востоке Украины и оккупацию Крыма Россией он назвал "сложностями между странами".

Что известно о блогере Рудском: кратко

Источник: "Википедия"