Дудь вырезал из интервью рассказ "Ивангая" о Голодоморе, НКВД и войне в Украине
Украинский видеоблогер Иван Рудской, более известный как "Ивангай", дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю. Однако тот опубликовал его без нескольких важных фрагментов.
Источник:твиттер EeOneGuy
Об этом сам Рудской (никнейм EeOneGuy) сообщил в своем твиттере. Он подчеркнул, что журналист вырезал из интервью его главный месседж.
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"Моя прабабушка – жертва Голодомора. Дедушка – жертва репрессий НКВД. А теперь Украина имеет войну с Россией", – подчеркнул он на своей странице в соцсети.
В комментариях в "Ивангая" поинтересовались, почему, по его мнению, Дудь вырезал этот фрагмент. Тот предположил, что журналист "недостаточно смелый". Но подобрал для этого несколько более жесткие слова.
К слову, сам Дудь в России живет с 1990 года. Он называет себя украинцем по происхождению и русским – по ощущениям. Журналист часто упоминает об этом в интервью.
Ранее он заявлял, что считает украинцев и русских "братскими народами". В то же время войну на востоке Украины и оккупацию Крыма Россией он назвал "сложностями между странами".
Что известно о блогере Рудском: кратко
Источник: "Википедия"
- 25-летний украинский русскоязычный видеоблогер, владелец ютуб-канала с названием "Ивангай". Родился на Днепропетровщине. В течение определенного времени жил в Москве.
- В интервью Дудю блогер заявил, что после того, как он отказался от российского паспорта, им заинтересовались местные правоохранители.
- Рудской убежден, что таким образом его хотели запугать. Именно поэтому он решил вернуться в Украину.
- В 2013 -2014 годах парень публиковал на своей странице "ВКонтакте" сообщения и фото в поддержку Украины. Впоследствии большинство из них оттуда исчезли.
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