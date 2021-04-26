Управление Министерства внутренних дел России проверило интервью российского блогера Юрия Дудя на пропаганду наркотиков. После этого полиция возбудила административное дело.

Об этом российскому государственному агентству заявила директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. Она не уточнила против кого именно – гостя или интервьюера возбудили дело.

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"Возбуждено дело об административном правонарушении и проводится служебное расследование", – сказала Мизулина.

Справка. "Лига безопасного интернета" – российское некоммерческое партнерство, созданное фондом предпринимателя Константина Малофеева. По их словам, они занимаются "искоренением опасного контента" в интернете.

Что известно о проверке интервью Дудя

Организация попросила полицию проверить интервью Юрия Дудя на пропаганду наркотиков в начале апреля 2021 года. Жалоба поступила на видео, которое "может создавать угрозу для жизни и здоровья российских граждан".

Сначала не уточняли, о каком именно интервью блогера говорится. Однако, как сообщили в телеграме Baza, административное дело возбуждено из-за интервью с блогером Ивангаем.