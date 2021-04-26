В России возбудили дело из-за интервью Юрия Дудя: проверили на пропаганду наркотиков
Управление Министерства внутренних дел России проверило интервью российского блогера Юрия Дудя на пропаганду наркотиков. После этого полиция возбудила административное дело.
Источник:ТАСС
Об этом российскому государственному агентству заявила директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. Она не уточнила против кого именно – гостя или интервьюера возбудили дело.
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"Возбуждено дело об административном правонарушении и проводится служебное расследование", – сказала Мизулина.
Что известно о проверке интервью Дудя
Организация попросила полицию проверить интервью Юрия Дудя на пропаганду наркотиков в начале апреля 2021 года. Жалоба поступила на видео, которое "может создавать угрозу для жизни и здоровья российских граждан".
Сначала не уточняли, о каком именно интервью блогера говорится. Однако, как сообщили в телеграме Baza, административное дело возбуждено из-за интервью с блогером Ивангаем.
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