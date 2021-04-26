У Росії порушили справу через інтерв'ю Юрія Дудя: перевірили на пропаганду наркотиків
Управління Міністерства внутрішніх справ Росії перевірило інтерв'ю тамтешнього блогера Юрія Дудя на пропаганду наркотиків. Опісля поліція порушила адміністративну справу.
Джерело:ТАСС
Про це російській державній агенції заявила директорка "Ліги безпечного інтернету" Катерина Мізуліна. Вона не уточнила проти кого саме – гостя чи інтерв'юера порушили справу.
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"Порушили справу про адміністративне правопорушення та проводиться службове розслідування", – сказала Мізуліна.
Організація попросила поліцію перевірити інтерв'ю Юрія Дудя на пропаганду наркотиків на початку квітня 2021 року. Скарга надійшла на відео, яке "може спричинити ризик для життя і здоров'я російських громадян".
Спершу не уточнювали, про яке саме інтерв'ю блогера мовиться. Однак, як повідомили у телеграмі Baza, адміністративну справу порушили через інтерв'ю з блогером Івангаем.
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