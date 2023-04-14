Если выживут: в России участникам войны против Украины в качестве бонуса обещают бесплатный стриптиз

В российском Саратове нашли удивительный способ "отрекламировать" войну России против Украины. Один из местных стриптиз-клубов обещает бесплатный вход в свое заведение для окупантов.

Это "креативное" предложение начало активно обсуждать в соцсетях. Подходящее фото публикуют российские телеграмм-каналы.

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Клуб называется "priVat" (с большой V – буквой-символом российской "специальной военной операции"). Не обошлось там и без печально известной Z. В рекламном тексте сказано: "Участникам "СВО" вход бесплатный".

Такая вот акция... Хочешь бесплатно посмотреть на ци**ки? Езжай воевать, а там посмотрим,

– пошутил один из телеграмм-каналов.



Оккупантам обещают бесплатный стриптиз / Фото из соцсетей

Что этому предшествовало