Если выживут: в России участникам войны против Украины в качестве бонуса обещают бесплатный стриптиз
В российском Саратове нашли удивительный способ "отрекламировать" войну России против Украины. Один из местных стриптиз-клубов обещает бесплатный вход в свое заведение для окупантов.
Это "креативное" предложение начало активно обсуждать в соцсетях. Подходящее фото публикуют российские телеграмм-каналы.
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Клуб называется "priVat" (с большой V – буквой-символом российской "специальной военной операции"). Не обошлось там и без печально известной Z. В рекламном тексте сказано: "Участникам "СВО" вход бесплатный".
Такая вот акция... Хочешь бесплатно посмотреть на ци**ки? Езжай воевать, а там посмотрим,
– пошутил один из телеграмм-каналов.
Оккупантам обещают бесплатный стриптиз / Фото из соцсетей
Что этому предшествовало
- Госдума России приняла решение о выдачу электронных повесток, которые будут приравниваться к бумажным. Интересно заметить, что удалить свой профиль с сайта "Госуслуг", по которым должны поступать повестки, стало невозможно.
- Повестки обязательно будут раздавать всем россиянам, подлежащие призыву. Те, кто уже ее получил, будут запрещены выезжать за границу. В свою очередь, Дмитрий Песков заявил, что мобилизация вроде бы никак не связана с войной.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что в России могут набрать любое количество людей, но вопрос о том, чем и как их обеспечат.