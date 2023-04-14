Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он раскритиковал французский канал France 24 за сюжет с оккупированной территории Украины о подготовке российских военных.

Смотрите также Украинцы держат мирное небо над Будапештом, – в МИДе жестко ответили Орбану

По словам Николенко, действия французских журналистов позорны.

Сюжет France 24 о российских военных, которые готовятся убивать украинцев – позор журналистике. Попадание на оккупированные территории без согласия Украины нарушает украинское законодательство, и причастные к таким действиям будут отвечать по закону,

– отметил он.

Обратите внимание! На сайте телеканала, а также на Youtube-канале France 24 больше недоступен сюжет под названием "Война в Украине: российские войска готовятся к бою перед контрнаступлением".

Что известно о противоречивом сюжете от France 24

Журналисты телеканала France 24 посетили лагерь, где проходят подготовку российские оккупационные войска. Вероятно, сюжет был снят на незаконно оккупированной территории Украины.

В сюжете нет упоминаний о том, что российские войска ведут вооруженную агрессию против Украины и что именно они являются захватчиками и нападающими.

Зато оккупанты в видео хвастались, что их оружие лучше западного, а герои рассказывают, что "с достоинством защищают историю" своей страны. И мол, не боятся контрнаступления украинских войск.