Сюжет продолжительностью 1 минута 34 секунд опубликован на сайте телеканала 13 апреля. Материал на английском языке вышел под заголовком: "Война в Украине: русские войска готовятся к бою перед контрнаступлением".

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Приблизительно в 30 километрах от линии фронта, в секретном месте, русские войска готовятся к бою. Большинство солдат здесь не профессионалы, они призваны из Сибири. Они уже посетили фронт, и теперь готовятся туда вернуться,

– начинается сюжет французских журналистов.

Примечательно, что в сюжете нет упоминаний о том, что российские военные – это захватчики, ведущие вооруженную агрессию против Украины, но можно заметить элементы российской пропаганды.

Комментарии русских солдат тоже записали

Военные российской армии хвалятся, что их оружие лучше западного, а также рассказывают, что горды воевать.

Один из героев сюжета говорит, что "достойно защищает историю" своей страны. А еще на другом можно увидеть кепку с символом агрессии Z и символами Советского Союза.

Российский солдат в кадре с гордостью говорит, что "не боится смерти", но опасается, что его "дети останутся без отца, а жена без мужа".

Следующий же утверждает, не боится контрнаступления украинских войск, которое журналист, цитируя своего "героя", назвал "враждебным". "Все ломается, все убивается. Непобедимых нет", – заявляет российский солдат.