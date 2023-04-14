Про це заявив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Він розкритикував французький канал France 24 за сюжет із окупованої території України про підготовку російських військових.

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За словами Ніколенка, дії французьких журналістів ганебні.

Сюжет France 24 про російських військових, які готуються вбивати українців – ганьба журналістиці. Потрапляння на окуповані території без згоди України порушує українське законодавство, і причетні до таких дій відповідатимуть за законом,

– зазначив він.

Зверніть увагу! На сайті телеканалу, а також на Youtube-каналі France 24 більше недоступний сюжет під назвою "Війна в Україні: російські війська готуються до бою перед контрнаступом".

Що відомо про суперечливий сюжет від France 24

Журналісти телеканалу France 24 відвідали табір, де проходять підготовку російські окупаційні війська. Ймовірно, сюжет було знято на незаконно окупованій території України.

У сюжеті немає згадок про те, що російські війська ведуть збройну агресію проти України, і що саме вони є загарбниками та набпадниками.

Натомість окупанти у відео хвалилися, що їхня зброя краща за західну, а герої розповідають, що "з гідністю захищають історію" своєї країни. І мовляв, не бояться контрнаступу українських військ.