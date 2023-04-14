Якщо виживуть: у Росії учасникам війни проти України як бонус обіцяють безкоштовний стриптиз
У російському Саратові знайшли дивний спосіб "відрекламувати" війну Росії проти України. Один із місцевих стриптиз-клубів обіцяє безкоштовний вхід до свого закладу для окупантів.
Цю "креативну" пропозицію почали активно обговорювати у соцмережах. Відповідне фото публікують російські телеграм-канали.
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Клуб називається "priVat" (з великою V – буквою-символом російської "спеціальної військової операції"). Не обійшлося там і без сумнозвісної Z. У рекламному тексті сказано: "Учасникам "СВО" вхід безкоштовний".
Така ось акція... Хочеш безкоштовно подивитися на ци**ки? Їдь воювати, а там подивимось,
– пожартував один із телеграм-каналів.
Окупантам обіцяють безкоштовний стриптиз / Фото з соцмереж
Що цьому передувало
- Держдума Росії ухвалила рішення про видачу електронних повісток, які будуть прирівнюватися до паперових. Цікаво зауважити, що видалити свій профіль з сайту "Держпослуг", через які мають надходити повістки, стало неможливо.
- Повістки обов'язково роздаватимуть усім росіянам, які підлягають призову. Ті, хто вже її отримав, буде заборонено виїжджати за кордон. Своєю чергою, Дмітрій Пєсков заявив, що мобілізація начебто ніяк не пов'язана з війною.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що у Росії можуть набрати будь-яку кількість людей, але питання у тому, чим і як їх забезпечать.