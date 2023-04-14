Якщо виживуть: у Росії учасникам війни проти України як бонус обіцяють безкоштовний стриптиз

У російському Саратові знайшли дивний спосіб "відрекламувати" війну Росії проти України. Один із місцевих стриптиз-клубів обіцяє безкоштовний вхід до свого закладу для окупантів.

Цю "креативну" пропозицію почали активно обговорювати у соцмережах. Відповідне фото публікують російські телеграм-канали.

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Клуб називається "priVat" (з великою V – буквою-символом російської "спеціальної військової операції"). Не обійшлося там і без сумнозвісної Z. У рекламному тексті сказано: "Учасникам "СВО" вхід безкоштовний".

Така ось акція... Хочеш безкоштовно подивитися на ци**ки? Їдь воювати, а там подивимось,

– пожартував один із телеграм-каналів.



Окупантам обіцяють безкоштовний стриптиз / Фото з соцмереж

Що цьому передувало