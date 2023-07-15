Увольнение генерал-майора Попова возмутило российское военное командование, – ISW
Источник:ISW
Недавно начальник российского генштаба уволил генерал-майора Ивана Попова. Такое решение изрядно возмутило военное командование врага.
Российские милблогеры утверждали, что увольнение Попова свидетельствует о том, что военное командование губительно скрывает мнение командиров о ситуации на фронте. Кроме того, забыло, что приоритет – сохранение личного состава.
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Как на увольнение Попова отреагировало военное командование
Российский военный корреспондент утверждал, что увольнение командующего 58-й общевойсковой армией иллюстрирует серьезную проблему для российского военного и гражданского руководства. Кроме того, обвинил последнее в том, что оно регулярно скрывает и игнорирует сообщения с передовой, а также неспособно должным образом мобилизовать оборонно-промышленный комплекс России для военных действий.
Вражеский военкор утверждал, что у российских элит и бизнесменов есть соглашения с военным командованием, ограничивающие военные действия агрессора, чтобы избежать вреда экономическим интересам. Он привел гипотетический пример, когда российским войскам было отказано в разрешении напасть на город, чтобы сохранить промышленность завода, принадлежащего российскому бизнесмену.
Кстати, ранее Пригожин обвинил олигархов в том, что они будто бы ввели Путина и российскую общественность в заблуждение, чтобы начать вторжение в Украину, чтобы разделить между собой активы оккупированных территорий.
Также военный корреспондент предупредил, что российская система командования в Украине продолжает деградировать и ситуация "начинает кипеть".
Увольнение Попова выявило новый уровень беспокойства по поводу динамики фракций и деградации командных структур в российских военных после восстания Пригожина 24 июня, и, вероятно, станет причиной "невралгии" в российском информационном пространстве в обозримом будущем,
– подытожили аналитики ISW.
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Кратко об увольнении российского генерал-майора
- Герасимов уволил Попова после его жалоб на нехватку поддержки на фронте и большие потери.
- Генерал-майор заявлял о необходимости ротации оккупационных войск в Запорожской области.
- Начальник генштаба обвинил Попова в паникерстве и шантаже высшего руководства. Далее, после того как генерал-майор заявил о готовности доложить о проблеме лично Путину, Герасимов отстранил его от должности и отправил на передовые позиции фронта.