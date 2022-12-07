Вспомнили 90-е: в Екатеринбурге владельцы киосков устроили перестрелку
В России если не вагнеровцы нападают на людей, то сами местные жители создают себе проблемы. Так, в Екатеринбурге 2 банды из владельцев киосков устроили настоящую стрельбу.
Как в старые "добрые" времена
Стрельба случилась прямо среди бела дня. На видео с места происшествия видно, что две компании чего-то не поделили, пишет 24 канал.
Читайте также Сибирь тоже под угрозой: в FT предположили, почему "хлопок" на аэродромах России – только начало
Известно, что участниками стрельбы были владельцы киосков, продающие фейерверки. Что между ними случилось – неизвестно. Возможно, не могли поделить прибыль в канун Нового года.
Поэтому вместо того, чтобы поговорить, россияне решили сразу "обнажить кулаки". Ну, ничего удивительного. Всем известно, что с россиянами договариваться нельзя. Именно поэтому украинские власти и отказались от переговоров о мире с государством-агрессором.
События на видео происходили как в российском боевике. В головах участников действа, пожалуй, еще раздавался саундтрек из сериала "Бригада".
Длилась эта "стрела" недолго. После того как активно раздались выстрелы, все разбежались.
В России посреди бела дня устроили стрельбу: видео
В России радуются открытию деревянного туалета
Создается впечатление, что россияне действительно до сих пор живут в 90-х годах. Об этом говорит и тот факт, что депутат из Новосибирска вполне серьезно хвасталась в твиттере отремонтированным деревянным туалетом на остановке общественного транспорта. Мол, раньше дверей в нем не было, а теперь, о радость, они есть.
Это было очень жалко и низко, ведь чиновница добавила, что таким "ремонтом" власти заботились о водителях. Мол, раньше им "поддувало".