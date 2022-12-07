Згадали 90-ті: в Єкатеринбурзі власники кіосків влаштували перестрілку
У Росії як не вагнерівці нападають на людей, то самі місцеві мешканці створюють собі проблеми. Так, у Єкатеринбурзі 2 банди з власників кіосків влаштували справжню стрілянину.
Як у старі "добрі" часи
Стрілянина трапилася просто серед білого дня. На відео з місця події видно, що дві компанії чогось не поділили, пише 24 канал.
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Відомо, що учасниками стрілянини були власники кіосків, які продають феєрверки. Що між ними трапилося – невідомо. Можливо, не могли поділити прибуток напередодні Нового року.
То ж замість того, щоб порозмовляти, росіяни вирішили одразу "оголити кулаки". Ну, нічого дивного. Усі знають, що з росіянами домовлятися не можна. Саме тому українська влада й відмовилася від переговорів про мир з державою-агресоркою.
Події на відео відбувалися наче у російському бойовику. У головах учасників дійства, мабуть, ще й лунав саундтрек з серіалу "Бригада".
Тривала ця "стріла" не довго. Після того, як активно залунали постріли, всі порозбігалися.
У Росії посеред білого дня влаштували стрілянину: відео
У Росії радіють відкриттю дерев'яного туалету
Складається враження, що росіяни дійсно досі живуть у 90-х роках. Про це говорить і той факт, що депутатка з Новосибірська цілком серйозно хвалилася у твітері відремонтованим дерев'яним туалетом на зупинці громадського транспорту. Мовляв, раніше дверей у ньому не було, а тепер, о радість, вони є.
Це було дуже жалюгідно й низько, адже чиновниця додала, що таким "ремонтом" влада піклувалася про водіїв. Мовляв, раніше їм "піддувало".