Российская армия атаковала дронами Луцкую общину. Враг запустил много ударных БпЛА, в результате чего зафиксированы разрушения.

Луцкого городского голову Игоря Полищука.

Какие последствия атаки по Луцку?

Российские дроны нанесли разрушения гражданской инфраструктуре на Волыни. В Луцке в результате обстрела горели два гаража и хозяйственная постройка. Разрушений также нанесли обломки "Шахедов" – изуродовано еще одно нежилое здание. Также в городе произошел пожар, из-за которого полностью выгорел грузовой автомобиль.

Как сообщил глава Луцка, атака прошла без пострадавших.

Спасибо за работу бойцам ПВО,

– написал Игорь Полищук.

Последствия атаки по Луцку / Фото Суспильного

Заметим! Воздушные Силы ВСУ сообщили о движении группы БпЛА на Луцк в 00:12, а затем в 01:36. Массированная атака врага 3 сентября охватила сразу несколько областей Украины. О последствиях ударов врага и другие важные новости читайте в нашем телеграме.

Где атаковали россияне сегодня?