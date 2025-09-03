Россия атаковала Луцк большим количеством дронов: какие повреждения в городе
- Российские дроны нанесли разрушения гражданской инфраструктуре в Луцке, уничтожив два гаража, хозяйственную постройку и грузовой автомобиль.
- Атака обошлась без пострадавших благодаря работе украинских сил ПВО.
Российская армия атаковала дронами Луцкую общину. Враг запустил много ударных БпЛА, в результате чего зафиксированы разрушения.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Луцкого городского голову Игоря Полищука.
Какие последствия атаки по Луцку?
Российские дроны нанесли разрушения гражданской инфраструктуре на Волыни. В Луцке в результате обстрела горели два гаража и хозяйственная постройка. Разрушений также нанесли обломки "Шахедов" – изуродовано еще одно нежилое здание. Также в городе произошел пожар, из-за которого полностью выгорел грузовой автомобиль.
Как сообщил глава Луцка, атака прошла без пострадавших.
Спасибо за работу бойцам ПВО,
– написал Игорь Полищук.
Последствия атаки по Луцку / Фото Суспильного
Заметим! Воздушные Силы ВСУ сообщили о движении группы БпЛА на Луцк в 00:12, а затем в 01:36. Массированная атака врага 3 сентября охватила сразу несколько областей Украины. О последствиях ударов врага и другие важные новости читайте в нашем телеграме.
Где атаковали россияне сегодня?
В Кировоградской области дронами атаковано Знаменскую громаду, в частности объекты Укрзализныци. Пострадала также энергетическая инфраструктура. 5 человек получили травмы, их жизни ничего не угрожает.
В Вышгороде из-за российского обстрела произошло возгорание между жилыми многоэтажками, поврежден автомобиль и остекление домов. Прошло без пострадавших.
Россия атаковала Ивано-Франковскую область крылатыми ракетами и дронами, в частности под ударом был город Калуш. Предварительно, жертв нет, однако власти еще не сообщали о последствиях ударов "Калибров".
Российская армия несколько раз за ночь атаковала Хмельницкий. В городе произошли пожары, в жилых домах повреждены окна.
Ночью ПВО работала по вражеским целям во Львове. Обошлось без жертв.