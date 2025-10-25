Экс-офицер Воздушных сил объяснил, как России удалось прорвать нашу ПВО всего 9 ракетами

Ночью 25 октября Россия применила против Украины 9 баллистических ракет "Искандер-М" и 62 дрона типа "Шахед" и "Гербера" и другие. Известно, что 5 ракет и 12 БПЛА попали в цели. Это меньшее количество средств поражения, чем во время массированных атак обычно.

Основной целью атаки было применение баллистических ракет и точечные удары по энергетике. Бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский для 24 Канала разобрал вражеские удары.

"Из 9 баллистических ракет только 4 были перехвачены. Надо понять, что на Киевщину пять ракет летели, но четыре были перехвачены. На Восточном направлении не было возможности перехватить. Враг использует в основном ракеты. В то же время я не сказал бы, что там есть какие-то трудности. Скорее всего, происходит накопление для более массированных ударов", – сказал он.

Какая тактика россиян?

Анатолий Храпчинский отметил, что существует система распределенного перехвата. То есть есть определенная система, которая работает именно против баллистики. В частности, Patriot не будет работать по "Шахедам", потому что работает исключительно по баллистике.

Поэтому говорить, например, что меньше было "Шахедов", но все равно не так сбили баллистику – это неправильно. Я еще раз буду подчеркивать, что в Украине до сих пор отсутствует система противоракетной защиты, которая предусматривает применение систем, которые перехватывают баллистику вне атмосферы. Условно говоря, не на последнем этапе захода на цель, как это делает Patriot,

– подчеркнул он.

Враг модернизирует баллистические ракеты, улучшает некоторые их характеристики. Например, используя приманки, что отстреливается при заходе ракет на цель. Дополнительно она может маневрировать на термальной части.

То есть влево, вправо, делать быстрые движения. Это не позволяет, в частности, резкое изменение курса ракеты-перехватчика. Условно говоря, у нас есть только 40 секунд для обнаружения. Потому что система Patriot, которая работает на термальном участке пролета, должна попасть непосредственно в ракету,

– подчеркнул заместитель директора компании по производству средств РЭБ.

Враг нагружает возможности Украины по применению систем противодействия баллистике. Говорится и о тактике применения, и о количестве ракет. Поэтому есть последствия, когда, например, ракету перехватывают, но уже на малой высоте, что все равно приводит к поражению.

Потому что цель баллистической траектории предполагает последний участок, как заход прямой на цель. Условно говоря, это яблоко, которое падает сверху вниз, и вы его хотите как-то перехватить,

– объяснил бывший офицер Воздушных сил.

Например, средство радиолокации Patriot – это антенна направленного действия с определенным углом обзора. Оккупанты используют слепые зоны системы противовоздушной обороны для того, чтобы, например, пять ракет пустили по одной территории, а одну – совсем по другой, в слепую зону, именно там, где не видит система радиолокации. Поэтому должно быть больше Patriot, а также других систем.

Однако нетипичная тактика применения и изменения в самих ракетах позволяют прорвать возможности нашей ПВО. Поэтому я постоянно говорю о Patriot. Надо такие системы как, например, THAAD,

– добавил Храпчинский.

Что известно об атаке 25 октября?