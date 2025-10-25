Ексофіцер Повітряних сил пояснив, як Росії вдалося прорвати нашу ППО лише 9 ракетами

Вночі 25 жовтня Росія застосувала проти України 9 балістичних ракет "Іскандер-М" і 62 дрони типу "Шахед" і "Гербера" та інші. Відомо, що 5 ракет та 12 БпЛА влучили у цілі. Це менша кількість засобів ураження, ніж під час масованих атак зазвичай.

Основною метою атаки було застосовування балістичних ракет і точкові удари по енергетиці. Колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський для 24 Каналу розібрав ворожі удари.

До теми На порятунок є лічені хвилини: що відомо про ракети "Іскандер", якими Росія атакувала 25 жовтня

"З 9 балістичних ракет лише 4 було перехоплено. Треба зрозуміти, що на Київщину п'ять ракет летіли, але чотири були перехоплені. На Східному напрямку не було можливості перехопити. Ворог використовує здебільшого ракети. Водночас я не сказав би, що там є якісь труднощі. Найімовірніше, відбувається накопичення для більш масованих ударів", – сказав він.

Яка тактика росіян?

Анатолій Храпчинський зазначив, що існує система розподіленого перехоплення. Тобто є певна система, яка працює саме проти балістики. Зокрема, Patriot не буде працювати по "Шахедах", бо працює виключно по балістиці.

Тому казати, наприклад, що менше було "Шахедів", але водночас все одно не так збили балістику – це неправильно. Я вкотре буду наголошувати на тому, що в Україні досі відсутня система протиракетного захисту, яка передбачає застосування систем, які перехоплюють балістику поза атмосферою. Умовно кажучи, не на останньому етапі заходу на ціль, як це робить Patriot,

– підкреслив він.

Ворог модернізує балістичні ракети, покращує деякі їхні характеристики. Наприклад, використовуючи приманки, що відстрілюється при заході ракет на ціль. Додатково вона може маневрувати на термальній частині.

Тобто вліво, вправо, робити швидкі рухи. Це не дозволяє, зокрема, різку зміну курсу ракети-перехоплювача. Умовно кажучи, у нас є лише 40 секунд для виявлення. Бо система Patriot, яка працює на термальній ділянці прольоту, повинна влучити безпосередньо в ракету,

– підкреслив заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ.

Ворог навантажує можливості України щодо застосування систем протидії балістиці. Мовиться і про тактику застосування, і про кількість ракет. Тому є наслідки, коли, наприклад, ракету перехоплюють, але вже на малій висоті, що все одно призводить до ураження.

Тому що ціль балістичної траєкторії передбачає останню ділянку, як захід прямою на ціль. Умовно кажучи, це яблуко, яке падає зверху вниз, і ви його хочете якось перехопити,

– пояснив колишній офіцер Повітряних сил.

Наприклад, засіб радіолокації Patriot – це антена направленої дії з певним кутом огляду. Окупанти використовують сліпі зони системи протиповітряної оборони для того, щоб, наприклад, п'ять ракет пустили по одній території, а одну – зовсім по іншій, в сліпу зону, саме там, де не бачить система радіолокації. Тому повинно бути більше Patriot, а також інших систем.

Однак нетипова тактика застосування та зміни в самих ракетах дозволяють прорвати можливості нашої ППО. Тому я постійно говорю про Patriot. Треба такі системи як, наприклад, THAAD,

– додав Храпчинський.

Що відомо про атаку 25 жовтня?