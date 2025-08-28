Россия атаковала Украину более 30 ракетами и почти 600 БпЛА: как отработала ПВО
- Россия осуществила массированную атаку на Украину, выпустив 598 беспилотников и 31 ракету, из которых большинство были сбиты украинской ПВО.
- Есть попадания на 13 локациях и падение обломков на 26.
В ночь на 28 августа Россия нанесла по Украине массированный удар. Она выпустила около 630 средств воздушного нападения, в том числе ударные БпЛА, ракеты воздушного и наземного базирования.
Противовоздушной обороной было сбито/подавлено почти 590 воздушных целей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Как отработала ПВО?
Всего этой ночью фиксировали 629 средств воздушного нападения – 598 БПЛА и 31 ракету.
Так, Россия выпустила:
- 598 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск в России, а также Гвардейское на ВОТ Крыма;
- 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской областей;
- 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Брянской и Воронежской областей;
- 20 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области.
Предварительно, по состоянию на 9:00 ПВО сбила/подавила 589 воздушных целей:
- 563 беспилотника;
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 18 крылатых ракет Х-101.
Зафиксировано попадание на 13 локациях, а падение обломков – на 26.
Воздушная атака продолжается, противовоздушная оборона продолжает боевую работу по уничтожению вражеских целей. Соблюдайте правила безопасности, находитесь в укрытиях!
– призвали в Воздушных силах.
Что известно о ночной атаке?
Этой ночью от атаки серьезно пострадал Киев. Там продолжается разбор завалов, известно о многих жертвах и пострадавших, среди которых есть дети.
Под атакой были и другие области. В частности, в Винницкой области есть попадание объекты энергетики и обесточивание в 29 населенных пунктах, а в Запорожье под прицелом было предприятие, где занялся пожар.
Кроме того, Россия целенаправленно атаковала парк скоростных поездов "Интерсити+". В Укрзализныце отметили, что отмены рейсов не будет, но задержки возможны.