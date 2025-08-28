В ночь на 28 августа Россия нанесла по Украине массированный удар. Она выпустила около 630 средств воздушного нападения, в том числе ударные БпЛА, ракеты воздушного и наземного базирования.

Противовоздушной обороной было сбито/подавлено почти 590 воздушных целей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Как отработала ПВО?

Всего этой ночью фиксировали 629 средств воздушного нападения – 598 БПЛА и 31 ракету.

Так, Россия выпустила:

598 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск в России, а также Гвардейское на ВОТ Крыма;

2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской областей;

9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Брянской и Воронежской областей;

20 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области.

Предварительно, по состоянию на 9:00 ПВО сбила/подавила 589 воздушных целей:

563 беспилотника;

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

18 крылатых ракет Х-101.

Зафиксировано попадание на 13 локациях, а падение обломков – на 26.

Воздушная атака продолжается, противовоздушная оборона продолжает боевую работу по уничтожению вражеских целей. Соблюдайте правила безопасности, находитесь в укрытиях!

– призвали в Воздушных силах.

Что известно о ночной атаке?