24 Канал Главные новости Россия атаковала Украину более 30 ракетами и почти 600 БпЛА: как отработала ПВО
28 августа, 09:36
Россия атаковала Украину более 30 ракетами и почти 600 БпЛА: как отработала ПВО

София Рожик
Основные тезисы
  • Россия осуществила массированную атаку на Украину, выпустив 598 беспилотников и 31 ракету, из которых большинство были сбиты украинской ПВО.
  • Есть попадания на 13 локациях и падение обломков на 26.

В ночь на 28 августа Россия нанесла по Украине массированный удар. Она выпустила около 630 средств воздушного нападения, в том числе ударные БпЛА, ракеты воздушного и наземного базирования.

Противовоздушной обороной было сбито/подавлено почти 590 воздушных целей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Смотрите также Ожидаем реакции Китая и Венгрии, – Зеленский о ночном массированном ударе

Как отработала ПВО?

Всего этой ночью фиксировали 629 средств воздушного нападения – 598 БПЛА и 31 ракету.

Так, Россия выпустила:

  • 598 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск в России, а также Гвардейское на ВОТ Крыма;
  • 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской областей;
  • 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Брянской и Воронежской областей;
  • 20 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области.

Предварительно, по состоянию на 9:00 ПВО сбила/подавила 589 воздушных целей:

  • 563 беспилотника;
  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
  • 18 крылатых ракет Х-101.

Зафиксировано попадание на 13 локациях, а падение обломков – на 26.

Воздушная атака продолжается, противовоздушная оборона продолжает боевую работу по уничтожению вражеских целей. Соблюдайте правила безопасности, находитесь в укрытиях!
– призвали в Воздушных силах.

Что известно о ночной атаке?

  • Этой ночью от атаки серьезно пострадал Киев. Там продолжается разбор завалов, известно о многих жертвах и пострадавших, среди которых есть дети.

  • Под атакой были и другие области. В частности, в Винницкой области есть попадание объекты энергетики и обесточивание в 29 населенных пунктах, а в Запорожье под прицелом было предприятие, где занялся пожар.

  • Кроме того, Россия целенаправленно атаковала парк скоростных поездов "Интерсити+". В Укрзализныце отметили, что отмены рейсов не будет, но задержки возможны.