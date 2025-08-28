У ніч на 28 серпня Росія завдала по Україні масованого удару. Вона випустила майже 630 засобів повітряного нападу, зокрема ударні БпЛА, ракети повітряного та наземного базування.

Протиповітряною обороною було збито/подавлено майже 590 повітряних цілей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили. Дивіться також Очікуємо на реакцію Китаю та Угорщини, – Зеленський про нічний масований удар Загалом цієї ночі фіксували 629 засобів повітряного нападу – 598 БпЛА та 31 ракету. Так, Росія випустила: 598 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ у Росії, а також Гвардійське на ТОТ Криму;

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької та Воронезької областей;

9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Брянської та Воронезької областей;

20 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області. Попередньо, станом на 9:00 ППО збила/подавила 589 повітряних цілей: 563 безпілотники;

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

18 крилатих ракет Х-101.

