В "Ахиллес" объяснили, как россиянам удается атаковать поезда на ходу

Россияне в ночь на 25 октября снова атаковали Украину, использовав ракеты и дроны. Противник намерен увеличить производство ударных "Шахедов" обычного назначения.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, добавив, что враг также проводит модернизацию своего оружия. В частности делает борта более защищенными к средствам РЭБ.

Как россияне атакуют поезда?

На определенном расстоянии противник может использовать свой беспилотник как ретранслятор, а другие борта поднимать в управляемом режиме. Если раньше дроны наносили удары в цели, как заранее планировали, то сейчас они могут существенно проникать в воздушное пространство Украины в режиме управления пилотом.

То есть растет угроза нанесения ударов не только по статическим целям, например, по объектам энергетики, критической инфраструктуре, домах, где живут мирные люди, – а также по динамическим целям, таких как железнодорожный транспорт,

– подчеркнул военный.

Украина также нарастила свои возможности в изготовлении беспилотников оперативного и стратегического уровней. Как следствие, мы наносим удары по территории России для того, чтобы уничтожить ее экономический потенциал. Благодаря ему Кремль финансирует войну.

Дополнительно мы наносим огневые удары по объектам, которые изготавливают компоненты для дронов или по местам где их собирают. А еще один важный фактор – наращивание боевых возможностей Силами обороны по сбиванию боевых целей.

Что затрудняет сбивание?

Противник имеет комбинированную тактику применения своих беспилотников. Некоторые движутся на высоте 2 километра, некоторые - значительно ниже. Именно на низких высотах наши маневровые группы их сбивают. Также работают стационарные и портативные средства противовоздушной обороны.

Кроме этого, стоит наращивать возможности экипажей-перехватчиков. Отдельную роль в этом противостоянии играет украинская боевая авиация. Мало кто рассказывает об их достижениях, но они значительны. Более того, авиация остается приоритетной целью для противника.

Для того, чтобы сбивать то, что запускает по нам Россия, нужно иметь минимальное преимущество – 1:5. То есть на один вражеский "Шахед" у нас должно быть 5 дронов-перехватчиков, которые будут работать с обученными экипажами,

– подчеркнул Юрий Федоренко.

Поэтому приходится в очередной раз просить гражданское население участвовать в ряды Сил обороны, пользоваться для этого рекрутинговыми программами, чтобы попасть в подразделения, которые обнаруживают врага в воздухе и его уничтожают.

Что касается России, то она продолжит свою практику террора гражданских и будет делать это до тех пор, пока будет иметь средства. Для противника важно запугать украинцев, заставить их уехать. Поэтому стоит помнить, что войну побеждает войско, которое поддерживает его народ.

Россия атаковала Украину 25 октября