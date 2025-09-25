На Покровском направлении зафиксирована масштабная переброска войск и активизация наступательных действий россиян. По данным разведки, они ставили задачу до конца сентября выйти на рубеж Барвенково – Бражковка, действуя в обход Доброполья.

Начальник разведки Первого отдельного штурмового полка имени Героя Украины "Да Винчи" с позывным "Хром" в эфире 24 Канала отметил, что в наступлении участвует 51-я общевойсковая армия России и большая группировка морской пехоты. Он подчеркнул, что несмотря на значительные потери эти подразделения пока не смогли выполнить поставленные задачи.

Какие силы сосредоточила Россия на Покровском направлении?

Россия подтянула под Покровск значительные резервы, пытаясь создать прорыв в направлении Доброполья. По данным разведки, в наступлении участвует несколько группировок, включая армейские и морские части.

Здесь в полном объеме задействована 51-я общевойсковая армия России, а также подразделения морской пехоты, созданные специально для прорыва нашей обороны,

– пояснил начальник разведки полка "Да Винчи".

Он уточнил, что одновременно действуют мотострелковые дивизии 8-й армии и отдельные полки морпехов. По словам разведчика, именно группировка морской пехоты планировала до конца сентября выйти на рубеж Барвенково – Бражковка, обходя Доброполье с севера. Зато сейчас эти подразделения несут значительные потери и не достигли поставленных рубежей.

Какова ситуация на Покровском направлении: смотрите карту боевых действий

Наступательные действия россиян и роль украинских подразделений

Несмотря на значительное численное преимущество, россияне действуют по однотипной тактике постоянных штурмов. Они бросают пехоту на уже известные маршруты, не считаясь с потерями.

Вся их тактика сводится к командам "вперед", без учета потерь и повторяя одни и те же маршруты,

– объяснил Хром.

Он отметил, что именно подготовленные украинские пехотные и штурмовые подразделения сдерживают врага в этих условиях. По словам разведчика, без участия людей даже самые современные технологии не способны обеспечить победу на поле боя.

Что происходит на Покровском направлении сейчас