Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала объяснил, что удар был комплексным и включал воздушные и морские дроны. Он отметил, что способность украинских беспилотников долетать до Новороссийска свидетельствует о серьезных проблемах российской обороны в Черном море.

Чем важен Новороссийск для России?

Новороссийск является главной военной базой Черноморского флота, но его значение выходит далеко за пределы военной сферы. Именно здесь расположены ключевые экспортные ворота, через которые идет транспортировка сырой нефти и нефтепродуктов танкерами теневого флота.

30% в целом экспортных мощностей России приходится именно на этот порт, на порт Новороссийск. Поэтому удары по портовой, нефтяной и военной инфраструктуре является бесспорно нужной целью,

– объяснил Кузан.

Он отметил, что удары по Новороссийску показали уязвимость российской логистики и важность этого направления для украинских операций.

Как атаковали Новороссийск?

Атака была многоволновой в течение одного дня и комбинировала удары с воздуха и моря. Такой подход существенно усложнил работу российской обороны в порту.

Причем атаки происходили как с помощью воздушных дронов, так и с моря, когда морские дроны служили платформами и обстреливали побережье ракетами "поверхность – поверхность",

– отметил Кузан.

Сергей Кузан подчеркнул, что удар по Новороссийску затронул не только военные объекты, но и нефтетранспортную систему. Речь идет об офисах "Транснефти" и связанных с ними трубопроводах. Он добавил, что эти маршруты играют ключевую роль в поставках топлива на оккупированные территории на юге Украины, Крыма и Краснодарского края. Таким образом, атака усилила давление не только на военную, но и на энергетическую инфраструктуру России.

Кузан отметил, что накануне ГУР атаковал в Крыму четыре Ми-8 и два самолета-амфибии, которые должны были перехватывать морские дроны на подходах. Совокупность этих ударов демонстрирует сбои в системе защиты Черноморской акватории.

