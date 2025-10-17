Хитрое предложение: политолог назвал два плана действия Кремля после передачи Tomahawk
- США могут передать Украине ракеты Tomahawk, в частности, это нужно для достижения паритета в энергетическом секторе против России.
- Россия может попытаться достичь "отопительного перемирия", инициируя волны атак на украинскую инфраструктуру перед тем, как Украина получит возможность атаковать российскую инфраструктуру, предположил политолог.
США могут передать Украине ракеты Tomahawk. В частности, это вооружение может достать до топливно-энергетической инфраструктуры России. Ведь враг постоянно атакует такие объекты на украинской территории.
Однако здесь у России может быть два плана. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил политолог Олег Саакян.
Что может задумать Россия?
Олег Саакян отметил, что Украиной был проделан целый ряд работы, комплекс мероприятий для того, чтобы Tomahawk оказались у нас как инструмент для принуждения России к прекращению ударов по энергетике и для достижения паритетного баланса.
На днях в России закончился период наполнения газохранилищ. Страна-агрессор в зимний период откачивает газ, накачанный заранее в газохранилища, для того, чтобы обеспечивать отопительный сезон. Потому что их добычи в зимний период не хватает для покрытия пиковой нагрузки по отоплению.
У всего этого очень большое плечо газотранспортной системы по всей России. Так же как россияне знают все украинские газохранилища и неземные сооружения, которые их обслуживают, так и Украина знает все сооружения газового и газоотопительного комплекса России. В частности, системы газосбережения подземных газохранилищ. Если что-то выйдет из строя, то может случиться так, что целые регионы окажутся в дефиците газа во время отопительного сезона,
– объяснил политолог.
По его словам, это может разрушить целые секторы российской экономики. Возможность Украины дотягиваться за тысячи километров вглубь России ракетами Tomahawk точечно – это очень серьезный аргумент для того, чтобы достичь паритета в энергетическом секторе.
Россия максимально атакует украинскую энергетическую и отопительную инфраструктуру. Возможно, еще будут волны атак, чтобы Владимир Путин потом обратился к Дональду Трампу с инициативой об "отопительном перемирии", когда они привлекают все, что могут, и уничтожают то, что чего могут дотянуться перед тем, как Украина будет иметь больше возможностей, чтобы паритетно атаковать Россию.
Поэтому нас ждет или эскалация взаимных ударов и выход на деэскалацию. Или дохождение до пика российских ударов примерно в ноябре с российской инициативой Трампу о прекращении огня по ударам по энергетически-топливной инфраструктуре, от которого Украине будет сложно отказаться. Но оно будет в диспаритетной ситуации. К этому также нужно готовиться,
– предположил Саакян.
Россия атакует энергетику Украины: последние новости
В ночь на 16 октября Россия нанесла комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Враг применил для террора ударные БПЛА и ракеты воздушного и наземного базирования. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что враг применяет двойной террор.
Известно, что захватчики применили 37 ракет (28 из них – "баллистика") и 320 БПЛА различных типов.
В частности, шестой раз за две недели Россия ударила дронами и ракетами по газовым объектам. Враг совершил масштабную комбинированную атаку на объекты "Нафтогаз Украины".