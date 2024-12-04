Разведенные семьи и подделка документов: как Россия депортирует украинских детей

Россия создала систему, направленную на депортацию и интеграцию украинских детей в свою государственную структуру. По меньшей мере 314 детей попали под действие этой программы.

Сколько украинских детей стали "русскими"

По официальным данным, по меньшей мере 67 украинских детей уже стали гражданами России. Однако реальное количество депортированных может быть значительно больше, сообщает 24 Канал со ссылкой на результаты исследования Школы общественного здоровья Йельского университета.

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Часто детей сначала удерживают во временных центрах, где они находятся месяцами, а затем перемещают в специальные учреждения, где они "проходят перевоспитание".

Согласно данным, все дети вывезены из оккупированных Луганской и Донецкой областей, причем 80,4% из них – из Донецкой области. Российские базы данных намеренно скрывают украинское происхождение детей, регистрируя их как уроженцев России.

Около половины депортированных детей имеют братьев и сестер, которые также включаются в базы. Но есть задокументированные случаи, когда семьи сознательно разлучали. Например, трех братьев и сестер передали российской семье, тогда как их старший брат остался в базе как кандидат на усыновление.

Кто стоит за принудительной депортацией

Эта программа депортации и принудительной натурализации координируется на самом высоком уровне российской власти. Ее возглавляют Владимир Путин и уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, которая сама усыновила одного из депортированных украинских детей. К процессу привлечены чиновники, связанные с оккупационными властями Донбасса, а также партия "Единая Россия"

Международный уголовный суд (МУС) уже выдал ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой за организацию принудительной депортации украинских детей, что является грубым нарушением международного права.

Эти действия являются сознательной и систематической попыткой России уничтожить украинскую идентичность депортированных детей, превратив их в часть российской пропагандистской машины.