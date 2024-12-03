Поскольку Украина не имеет средств для борьбы с российскими КАБами. Военные уничтожают только носители, но и это очень сложно. Такое мнение 24 Каналу высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, отметив, что задержки в поставках оружия союзниками и антимобилизационная кампания также поспособствовала продвижению врага.

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Подробно о том, как россиянам удалось захватить рекордное количество территорий

В течение ноября российским войскам удалось взять под свой контроль 725 квадратных километров территории Украины, что стало рекордом с марта 2022 года. По словам Тимочко, к этому привела ситуация, которую Россия творила крайний год.

Тогда линия фронта была почти неподвижна. Россияне непрерывно наносили удары по украинским позициям и населенным пунктам. Когда же произошло тотальное уничтожение линии, которую держали украинские военные в плане инфраструктуры и невозможности ее использования, им пришлось отходить.

Если раньше россияне преимущественно использовали артиллерию и огневой вал, снаряды которой весят от 24 до 80 килограммов, то уже более года ежесуточно сбрасывают более 300 управляемых авиабомб весом от 250 килограммов до 3 тонн на позиции Сил обороны. Разница существенно ощутима.

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И бороться с артиллерией украинским военным было гораздо легче. Об этом свидетельствует статистика потерь врага, который терял от 30 до 50 единиц техники в сутки. В то же время с авиацией сложная ситуация, если удавалось уничтожить несколько самолетов, истребителей и вертолетов ежемесячно, это уже было неплохим результатом. Этим россияне и пользовались.

С другой стороны, мы у себя также столкнулись с рядом проблем. Это и пауза в поставках оружия нашими союзниками, инертно во времени оно дало результат. Также сработала антимобилизационная кампания в Украине. Работала российская пропаганда и свои "герои" усилили,

– подчеркнул Иван Тимочко.

И добавил, что в какой-то момент война в Украине станет для России неперспективной ни в военном, ни в политическом плане. Тогда можно будет сказать, что враг будет отступать. Когда – трудно сказать. Хуже всего – не строить коротких временных промежутков. В то же время надеяться, что слова президента и ряда политиков о перспективе прекращения огня в 2025 году действительно станут реальностью.

Отметим, в ноябре российская армия понесла наибольшие потери в живой силе с февраля 2022 года, потеряв 45 720 военных из-за интенсивных "мясных штурмов".