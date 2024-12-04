Розлучені родини і підробка документів: як Росія депортує українських дітей

Росія створила систему, спрямовану на депортацію та інтеграцію українських дітей у свою державну структуру. Щонайменше 314 дітей сталипотрапили під дію цієї програми.

Скільки українських дітей стали "росіянами"

За офіційними даними, щонайменше 67 українських дітей уже стали громадянами Росії. Однак реальна кількість депортованих може бути значно більшою, повідомляє 24 Канал з посиланням на результи дослідження Школи громадського здоров'я Єльського університету.

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Яасто дітей спершу утримують у тимчасових центрах, де вони перебувають місяцями, а потім переміщують у спеціальні установи, де вони "проходять перевиховання".

Згідно з даними, усі діти вивезені з окупованих Луганської та Донецької областей, причому 80,4% з них – із Донеччини. Російські бази даних навмисно приховують українське походження дітей, реєструючи їх як уродженців Росії.

Близько половини депортованих дітей мають братів і сестер, які також включаються до баз. Але є задокументовані випадки, коли сім'ї свідомо розлучали. Наприклад, трьох братів і сестер передали російській родині, тоді як їхній старший брат залишився у базі як кандидат на усиновлення.

Хто стоїть за примусовою депортацією

Ця програма депортації та примусової натуралізації координується на найвищому рівні російської влади. Її очолюють Володимир Путін і уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, яка сама усиновила одну з депортованих українських дітей. До процесу залучені чиновники, пов'язані з окупаційною владою Донбасу, а також партія "Єдина Росія"

Міжнародний кримінальний суд (МКС) вже видав ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за організацію примусової депортації українських дітей, що є грубим порушенням міжнародного права.

Ці дії є свідомою та систематичною спробою Росії знищити українську ідентичність депортованих дітей, перетворивши їх на частину російської пропагандистської машини.