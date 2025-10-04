Оккупанты едва ли не ежедневно терроризируют украинские города воздушными атаками. Аналитики считают, что впереди Украину ждет очередной массированный удар, и указали на потенциальные цели.

В сентябре 2025 года захватчики запустили против Украины 6 900 дронов. В то же время в течение этого месяца они накапливали запасы баллистических и крылатых ракет, чтобы осуществить несколько масштабных ударов дронами и ракетами в выбранные дни. Об этом говорится в отчете Института изучения войны, передает 24 Канал.

Смотрите также Россияне убили медсестру, которая помогала пациенту во время обстрела Киева

Как враг готовится к массированной атаке?

Аналитики обратили внимание, что Россия не запускает ракеты каждый вечер сериями, а часто делает многодневные перерывы. Вероятно, большинство дней она накапливает запасы баллистических и крылатых ракет, а затем запускает большое количество одновременно с многочисленными дронами, чтобы перегрузить украинскую систему ПВО.

Примечательно, что в сентябре 2025 года российские войска совершили только четыре ночные атаки, в которых было более 10 ракет, и примерно раз в две недели – одну атаку с более 40 ракетами, начиная с конца августа 2025 года.

Это свидетельствует о недавней тенденции России время от времени проводить несколько масштабных комбинированных ударов между более регулярными, меньшими атаками дронами.

Оккупанты все чаще используют крылатые ракеты и меньше – баллистические. Эксперты считают, что баллистику противник применяет для точечных ударов по конкретным целям, тогда как дроны и крылатые ракеты служат для перегрузки украинской ПВО.

Только системы ПВО Patriot в Украине способны сбивать российские баллистические ракеты. Поэтому враг умышленно нацеливаются на города и объекты энергетической инфраструктуры, которые не прикрыты Patriot, чтобы повысить шансы на успешное поражение цели.

Что известно о подготовке оккупантов к массированным ударам?