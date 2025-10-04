Кремль готовится к массированному удару по Украине: ISW указал на признаки
- Кремль готовится к массированному удару по Украине.
- В течение сентября враг накапливал запасы ракет.
Оккупанты едва ли не ежедневно терроризируют украинские города воздушными атаками. Аналитики считают, что впереди Украину ждет очередной массированный удар, и указали на потенциальные цели.
В сентябре 2025 года захватчики запустили против Украины 6 900 дронов. В то же время в течение этого месяца они накапливали запасы баллистических и крылатых ракет, чтобы осуществить несколько масштабных ударов дронами и ракетами в выбранные дни. Об этом говорится в отчете Института изучения войны, передает 24 Канал.
Как враг готовится к массированной атаке?
Аналитики обратили внимание, что Россия не запускает ракеты каждый вечер сериями, а часто делает многодневные перерывы. Вероятно, большинство дней она накапливает запасы баллистических и крылатых ракет, а затем запускает большое количество одновременно с многочисленными дронами, чтобы перегрузить украинскую систему ПВО.
Примечательно, что в сентябре 2025 года российские войска совершили только четыре ночные атаки, в которых было более 10 ракет, и примерно раз в две недели – одну атаку с более 40 ракетами, начиная с конца августа 2025 года.
Это свидетельствует о недавней тенденции России время от времени проводить несколько масштабных комбинированных ударов между более регулярными, меньшими атаками дронами.
Оккупанты все чаще используют крылатые ракеты и меньше – баллистические. Эксперты считают, что баллистику противник применяет для точечных ударов по конкретным целям, тогда как дроны и крылатые ракеты служат для перегрузки украинской ПВО.
Только системы ПВО Patriot в Украине способны сбивать российские баллистические ракеты. Поэтому враг умышленно нацеливаются на города и объекты энергетической инфраструктуры, которые не прикрыты Patriot, чтобы повысить шансы на успешное поражение цели.
Что известно о подготовке оккупантов к массированным ударам?
- Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк предупредил, что Москва планирует наращивать интенсивность ударов по Украине. Поэтому наша страна нуждается в большем количестве ЗРК. Подан запрос на не менее 10 систем Patriot средней дальности.
- Военный эксперт Павел Нарожный в комментарии 24 Каналу заметил, что противник непременно использует плохую погоду для усиления ударов. Сбивать вражеские дроны труднее, когда идет дождь, снег, ветер, туман.
- Тем временем разведка Эстонии предупреждает, что оккупанты с приближением зимы усилят атаки на объекты энергетики. В частности, вероятными целями могут стать атомные станции.
- Президент Зеленский сообщил, что 3 октября россияне осуществили комбинированный удар по украинской газовой инфраструктуре. Противник использовал 35 ракет.