Окупанти чи не щодня тероризують українські міста повітряними атаками. Аналітики вважають, що попереду на Україну чекає черговий масований удар, і вказали на потенційні цілі.

У вересні 2025 року загарбники запустили проти України 6 900 дронів. Водночас упродовж цього місяця вони накопичували запаси балістичних і крилатих ракет, щоб здійснити кілька масштабних ударів дронами та ракетами у вибрані дні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, передає 24 Канал.

Як ворог готується до масованої атаки?

Аналітики звернули увагу, що Росія не запускає ракети щовечора серіями, а часто робить кількаденні перерви. Ймовірно, більшість днів вона накопичує запаси балістичних і крилатих ракет, а потім запускає велику кількість одночасно з численними дронами, щоб перевантажити українську систему ППО.

Примітно, що у вересні 2025 року російські війська здійснили лише чотири нічні атаки, у яких було понад 10 ракет, і приблизно раз на два тижні – одну атаку з понад 40 ракетами, починаючи з кінця серпня 2025 року.

Це свідчить про нещодавню тенденцію Росії час від часу проводити кілька масштабних комбінованих ударів між більш регулярними, меншими атаками дронами.

Окупанти дедалі частіше використовують крилаті ракети й менше – балістичні. Експерти вважають, що балістику противник застосовує для точкових ударів по конкретних цілях, тоді як дрони та крилаті ракети служать для перевантаження української ППО.

Лише системи ППО Patriot в Україні здатні збивати російські балістичні ракети. Тому ворог навмисне націлюються на міста та об'єкти енергетичної інфраструктури, які не прикриті Patriot, щоб підвищити шанси на успішне ураження цілі.

Що відомо про підготовку окупантів до масованих ударів?