Россия создает условия для возникновения потенциально насильственных протестов в Молдове для устранения президента Майи Санду после парламентских выборов, которые пройдут в воскресенье, 28 сентября.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW). В то же время Москва заявляет об угрозе Приднестровью.

К чему готовится Россия?

Согласно опросам, прозападная Партия действия и солидарности (ПАС), которая сейчас имеет большинство в парламенте, может потерять свое большинство на предстоящих выборах, и что ни одна другая партия или блок не получит явного большинства.

Опросы граждан свидетельствуют, что многое еще будет зависеть от значительного количества избирателей, которые еще не определились, и голосов диаспоры. В связи с этим вероятные результаты выборов пока остаются неясными.

Аналитики ISW предполагают, что Москва может использовать пророссийских политиков и других деятелей, чтобы создать условия для возникновения послевыборных протестов в Молдове, несмотря на то, какими будут результаты выборов.

Согласно обнародованной информации, скорее всего путем соответствующих протестов Россия будет пытаться устранить действующего президента Молдовы Майю Санду с должности. Москва уже ищет оправдание.

Россия заявляет об угрозе Приднестровью

Российская СВР недавно сообщала, что НАТО якобы планирует вторжение в Молдову, а также готовит "высадку" из Одесской области. Там заявили, что Альянс будет пытаться запугать непризнанное Приднестровье.

Соответствующие заявления российской стороны появились на фоне предстоящих учений НАТО под названием "Дакийская осень 2025", которые пройдут с 20 октября по 13 ноября в Румынии и Болгарии, где примут участие войска Франции.

Россия, вероятно, будет продолжать искажать информацию о присутствии войск НАТО, утверждая, что НАТО готовится к вторжению в Молдову 30 ноября,

– пишут в ISW.

Что этому предшествовало?