26 вересня, 10:30
Хочуть усунути Санду від влади: Росія може планувати протести після виборів у Молдові, – ISW

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Росія планує створити умови для протестів у Молдові після парламентських виборів, щоб усунути президентку Маю Санду.
  • Російська СЗР заявляє про загрозу Придністров'ю з боку НАТО, посилаючись на майбутні навчання Альянсу в Румунії та Болгарії.

Росія створює умови для виникнення потенційно насильницьких протестів у Молдові задля усунення президентки Маї Санду після парламентських виборів, які пройдуть у неділю, 28 вересня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW). Водночас Москва заявляє про загрозу Придністров'ю.

Дивіться також "Україна програє, а молдован відправлять воювати": як роспропаганда впливає на вибори у Молдові 

До чого готується Росія?

Згідно з опитуваннями, прозахідна Партія дії та солідарності (ПАС), яка наразі має більшість у парламенті, може втратити свою більшість на майбутніх виборах, і що жодна інша партія чи блок не отримає явної більшості.

Опитування громадян свідчать, що багато чого ще залежатиме від значної кількості виборців, які ще не визначилися, та голосів діаспори. У зв'язку з цим ймовірні результати виборів наразі залишаються неясними.

Аналітики ISW припускають, що Москва може використати проросійських політиків та інших діячів, щоб створити умови для виникнення післявиборчих протестів у Молдові, попри те, якими будуть результати виборів.

Згідно з оприлюдненою інформацією, радше за все шляхом відповідних протестів Росія намагатиметься усунути чинну президентку Молдови Маю Санду з посади. Москва вже шукає виправдання.

Росія заявляє про загрозу Придністров'ю

Російська СЗР нещодавно повідомляла, що НАТО нібито планує вторгнення до Молдови, а також готує "висадку" з Одеської області. Там заявили, що Альянс намагатиметься залякати невизнане Придністров'я.

Відповідні заяви російської сторони з'явилися на тлі майбутніх навчань НАТО під назвою "Дакійська осінь 2025", які пройдуть з 20 жовтня по 13 листопада в Румунії та Болгарії, де візьмуть участь війська Франції.

Росія, ймовірно, продовжуватиме перекручувати інформацію про присутність військ НАТО, стверджуючи, що НАТО готується до вторгнення до Молдови 30 листопада, 
– пишуть в ISW. 

Що цьому передувало?

  • Днями Санду попередила громадян, що Росія намагається отримати контроль над країною, впливаючи на парламентські вибори. Зокрема, Москва може перетворити країну на плацдарм для атаки на Одеську область.

  • Також Москва посилила свою онлайн-кампанію з дезінформації, спрямовану на молдовську діаспору за кордоном. Президентка Молдови звинуватила Росію у використанні священників для поширення пропаганди.

  • У серпні радник Санду Станіслав Секріеру повідомив про активізацію російських спроб впливу на вибори в країні. Зусилля Кремля сфокусовані на молдовській діаспорі, яка налічує близько 250 тисяч виборців у Європі.