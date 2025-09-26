Росія створює умови для виникнення потенційно насильницьких протестів у Молдові задля усунення президентки Маї Санду після парламентських виборів, які пройдуть у неділю, 28 вересня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW). Водночас Москва заявляє про загрозу Придністров'ю.

До чого готується Росія?

Згідно з опитуваннями, прозахідна Партія дії та солідарності (ПАС), яка наразі має більшість у парламенті, може втратити свою більшість на майбутніх виборах, і що жодна інша партія чи блок не отримає явної більшості.

Опитування громадян свідчать, що багато чого ще залежатиме від значної кількості виборців, які ще не визначилися, та голосів діаспори. У зв'язку з цим ймовірні результати виборів наразі залишаються неясними.

Аналітики ISW припускають, що Москва може використати проросійських політиків та інших діячів, щоб створити умови для виникнення післявиборчих протестів у Молдові, попри те, якими будуть результати виборів.

Згідно з оприлюдненою інформацією, радше за все шляхом відповідних протестів Росія намагатиметься усунути чинну президентку Молдови Маю Санду з посади. Москва вже шукає виправдання.

Росія заявляє про загрозу Придністров'ю

Російська СЗР нещодавно повідомляла, що НАТО нібито планує вторгнення до Молдови, а також готує "висадку" з Одеської області. Там заявили, що Альянс намагатиметься залякати невизнане Придністров'я.

Відповідні заяви російської сторони з'явилися на тлі майбутніх навчань НАТО під назвою "Дакійська осінь 2025", які пройдуть з 20 жовтня по 13 листопада в Румунії та Болгарії, де візьмуть участь війська Франції.

Росія, ймовірно, продовжуватиме перекручувати інформацію про присутність військ НАТО, стверджуючи, що НАТО готується до вторгнення до Молдови 30 листопада,

– пишуть в ISW.

