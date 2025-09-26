Хочуть усунути Санду від влади: Росія може планувати протести після виборів у Молдові, – ISW
- Росія планує створити умови для протестів у Молдові після парламентських виборів, щоб усунути президентку Маю Санду.
- Російська СЗР заявляє про загрозу Придністров'ю з боку НАТО, посилаючись на майбутні навчання Альянсу в Румунії та Болгарії.
Росія створює умови для виникнення потенційно насильницьких протестів у Молдові задля усунення президентки Маї Санду після парламентських виборів, які пройдуть у неділю, 28 вересня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW). Водночас Москва заявляє про загрозу Придністров'ю.
До чого готується Росія?
Згідно з опитуваннями, прозахідна Партія дії та солідарності (ПАС), яка наразі має більшість у парламенті, може втратити свою більшість на майбутніх виборах, і що жодна інша партія чи блок не отримає явної більшості.
Опитування громадян свідчать, що багато чого ще залежатиме від значної кількості виборців, які ще не визначилися, та голосів діаспори. У зв'язку з цим ймовірні результати виборів наразі залишаються неясними.
Аналітики ISW припускають, що Москва може використати проросійських політиків та інших діячів, щоб створити умови для виникнення післявиборчих протестів у Молдові, попри те, якими будуть результати виборів.
Згідно з оприлюдненою інформацією, радше за все шляхом відповідних протестів Росія намагатиметься усунути чинну президентку Молдови Маю Санду з посади. Москва вже шукає виправдання.
Росія заявляє про загрозу Придністров'ю
Російська СЗР нещодавно повідомляла, що НАТО нібито планує вторгнення до Молдови, а також готує "висадку" з Одеської області. Там заявили, що Альянс намагатиметься залякати невизнане Придністров'я.
Відповідні заяви російської сторони з'явилися на тлі майбутніх навчань НАТО під назвою "Дакійська осінь 2025", які пройдуть з 20 жовтня по 13 листопада в Румунії та Болгарії, де візьмуть участь війська Франції.
Росія, ймовірно, продовжуватиме перекручувати інформацію про присутність військ НАТО, стверджуючи, що НАТО готується до вторгнення до Молдови 30 листопада,
– пишуть в ISW.
Що цьому передувало?
Днями Санду попередила громадян, що Росія намагається отримати контроль над країною, впливаючи на парламентські вибори. Зокрема, Москва може перетворити країну на плацдарм для атаки на Одеську область.
Також Москва посилила свою онлайн-кампанію з дезінформації, спрямовану на молдовську діаспору за кордоном. Президентка Молдови звинуватила Росію у використанні священників для поширення пропаганди.
У серпні радник Санду Станіслав Секріеру повідомив про активізацію російських спроб впливу на вибори в країні. Зусилля Кремля сфокусовані на молдовській діаспорі, яка налічує близько 250 тисяч виборців у Європі.