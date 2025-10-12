Оккупанты не часто используют танки в Украине. В позиционной войне за более чем три с половиной года они потеряли ключевую роль на поле боя. Несмотря на это, Россия наращивает производство танков Т-90.

Также оккупанты пытаются восстановить довоенные запасы танков. Это является тревожным сигналом об агрессивных планах Кремля в отношении НАТО, передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

Какие есть доказательства подготовки России к войне с Альянсом?

На днях OSINT-аналитики из Frontelligence Insight обнародовали внутренние документы главного российского производителя танков – "Уралвагонзавода" (УВЗ).

В них говорится о том, что завод намерен увеличить производство Т-90 на 80% к 2028 году (по сравнению с уровнем 2024 года) и начать выпуск новой модификации Т-90М2, также известной под названием "Рывок-1".

Документы показывают, что УВЗ планирует резкое наращивание производства танков с 2027 года. Плановый выпуск на 2026 год составит 10 танков Т-90М2, а максимальное производство в 2028 году – 428 танков Т-90М и Т-90М2. В общем УВЗ хочет изготовить 1 118 новых и модернизированных Т-90М и Т-90М2 в период с 2027 по 2029 год.

Ранее украинские чиновники оценивали, что УВЗ способен производить лишь 60 – 70 танков Т-90 в год при идеальных условиях, а сейчас завод выпускает 3 – 6 таких танков в месяц. Российский военный блогер этим летом заявлял, что с 24 февраля 2022 года УВЗ изготовил от 540 до 630 танков Т-90М (в среднем 13 – 15 танков в месяц).

Аналитики ISW указывают, что оборонная промышленность России будет вынуждена увеличить производственные мощности, интегрировав автоматизацию и высокоточные станки, чтобы достичь запланированного роста выпуска Т-90. Известно, что в марте 2025 года УВЗ запустил программу подготовки операторов станков с числовым программным управлением (ЧПУ), вероятно, с целью расширения производственных возможностей.

Когда именно Кремль готовит агрессию против НАТО?

Россия стремится к перевооружению и создает условия для долгосрочной военной угрозы НАТО, которая выходит далеко за пределы нынешней войны в Украине.

Так, цели УВЗ – модернизировать бронетанковый парк России более 2000 танками Т-90М, Т-90М2 и Т-72Б3М в 2026–2036 годах, вместе с техникой, произведенной в 2024–2025 годах, - достаточны для полного восстановления танкового парка России для еще одной крупномасштабной войны.

Данные из открытых источников свидетельствуют, что потери российских танков уменьшились в течение 2025 года, а высокопоставленный финский военный 27 апреля заявил, что Россия почти не отправляет новые танки на фронт в Украине, а накапливает их для "дальнейшего использования".

Запланированное увеличение производства указывает на то, что Россия готовится к возможным военным операциям против Европы после завершения войны в Украине.

Последние открытые данные также свидетельствуют, что Россия увеличивает объемы ремонта и восстановления танков Т-72, возможно, для использования их на поле боя в Украине в ближайшее время или для восстановления резервов, чтобы угрожать НАТО в среднесрочной перспективе.

Обратите внимание! Сейчас в резерве России осталось примерно 141 Т-54/55, 885 Т-62, 611 Т-64, 492 Т-72А, 287 Т-72Б, 44 Т-80Б, 82 Т-80У и ни одного Т-90.

Что известно об угрозе для НАТО со стороны России?