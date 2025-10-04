Танки оказались уязвимыми к атакам дронов, а потому их ограниченно используют на войне в Украине. Открытые источники показывают, что за время боевых действий тысячи машин были уничтожены. Несмотря на это, НАТО готово делать большие ставки на бронетехнику, передает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

Почему Альянс делает ставку на танки в будущей войне с Россией?

Ряд стран НАТО объявили о новых закупках танков в этом году. Швеция и Чехия покупают по 44 немецких основных боевых танка Leopard 2A8, Нидерланды – 46, Хорватия – до 50. Польша заявила о покупке 180 южнокорейских K2 Black Panther. Литва в свою очередь покупает танки впервые в истории.

Германия также делает ставку на собственные танки, развертывая Leopard 2A8 в новой бригаде в Литве – первой большой постоянной бригаде за рубежом со времен Второй мировой войны. Командир бригады сказал Business Insider, что война показала: танки будут ключевыми для защиты НАТО. Модель 2A8 – современный Leopard от KNDS Deutschland, с модификациями на основе уроков из Украины, в частности защитой от дронов.

Кроме того, крупные европейские оборонные компании Leonardo и Rheinmetall в прошлом году объявили о совместном предприятии для разработки и производства танков и бронетехники, а немецкая компания RENK инвестировала 585 миллионов долларов в производственные мощности в этом году. Литовская Aurida Engineering создала первый в стране отечественный MRAP. Также около 12 европейских стран активно разрабатывают новое поколение основного боевого танка для будущих боев – Main Armored Tank of Europe.

США и Европа делают ставку на танки, исходя из собственного опыта войн. Так, в конфликтах на Ближнем Востоке, где США и союзники имели преимущество в воздухе, танки играли решающую роль, возглавляя стремительные атаки, как Thunder Run в Багдаде 2003 года, или в войне в Персидском заливе 1991 года.

Такого эффекта не было видно в Украине. Эта война превратилась в изнурительный конфликт с преимущественно статическими фронтами, где обе стороны строят оборонительные позиции – окопы, бетонные барьеры, минные поля, а дроны летают над головами. Это не те условия, где танки эффективны.

Полковник Гэмиш де Бреттон-Гордон, бывший офицер британской армии, сказал Business Insider, что позиционная война снизила эффективность танков, ведь мобильность "всегда была их важнейшим качеством". Последняя крупная попытка Украины применить танки была во время контрнаступления 2023 года. Она пыталась использовать новые западные танки в масштабных атаках, но понесла большие потери из-за подготовленных оборонительных позиций оккупантов. Россия в свою очередь продолжает попытки механизированных атак, но без особого успеха. Дроны усложняют операции с техникой, и обе стороны теперь осторожнее применяют танки.

По словам Джеффри Эдмондса, аналитика Центра морских анализов, следующая война в Европе будет отличаться от той, которая есть в Украине. Война России против НАТО может иметь совсем другой вид.

По его мнению, НАТО имеет гораздо большую огневую мощь, что может предотвратить изнурительную "дроновую войну", как в Украине.

Бреттон-Гордон говорит, что вооружение Альянса "на много шагов впереди Украины и России". Запад также модернизирует танки с учетом угрозы дронов и разрабатывает системы противодействия.

Эдмондс замечает, что танки еще нужны. Они дают шоковый эффект, долговременный огонь. Если уменьшить влияние дронов и сохранить подвижность, танки все еще эффективны.

Их просто можно использовать иначе – держать дальше от фронта. Эксперты говорят, что они необходимы для захвата территории. Ведь в обороне войны не выиграть.

По словам де Бреттон-Гордон, "огневая мощь, мобильность и защита остаются фундаментальными на поле боя", и сейчас НАТО продолжает делать ставку на танки.

