Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Германия развернула бронетанковую бригаду в Литве

Новосозданную 45 бронетанковую бригаду развернули во время церемонии под Вильнюсом. Был создан временный штаб, обнародован герб бригады, а само подразделение теперь официально находится под командованием бригадного генерала Кристофа Губера.

Мы имеем четкую миссию: обеспечить защиту, свободу и безопасность наших литовских союзников на восточном фланге НАТО. Делая это, мы также защищаем территорию НАТО – и саму Германию,

– сказал Хубер немецкому агентству dpa.

Берлин пообещал долгосрочное развертывание подразделения в 2023 году, порывая с десятилетиями немецкой оборонной политики, которая избегала постоянного размещения боевых подразделений за рубежом.

Подразделение должно быть полностью введено в действие до 2027 года и в конце концов будет базироваться в новом военном комплексе в Руднинкае, примерно в 30 километрах к югу от Вильнюса. К тому времени войска будут действовать из временных литовских баз.

В Politico пишут, что план включает не только передовые подразделения, но и вспомогательные подразделения, такие как медицинский центр, рота связи и команды поддержки командования – в разных местах дислокации.

Сейчас в Литве дислоцируются 150 немецких военных. Ожидается, что до конца года их количество достигнет 500.

Литва, которая граничит с российским Калининградским эксклавом и Беларусью, считает этот шаг жизненно важным для своей национальной безопасности.