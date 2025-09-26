Об этом пишет 24 Канал. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс рассказал об амбициях Путина на Европейском форуме оборонных инноваций (EDIF) в Гааге, передают корреспонденты Укринформа.
Что в Нидерландах говорят об амбициях Путина?
Министр обороны Нидерландов считает, что к 2030 году Россия хочет быть готовой к масштабному столкновению с НАТО.
К 2030 году Россия хочет быть готовой к масштабному столкновению с НАТО. Иначе говоря, у Путина есть намерения, возможности и стимулы продолжать свою имперскую агрессию... Это реальность, к которой мы должны быть готовы,
– сказал Брекельманс.
Он отметил, что Россия переходит на “военные рельсы” и уже сейчас производит больше оружия и мобилизует больше солдат, чем нужно для ее войны в Украине. Москва пополняет свои стратегические резервы и объемы производства "будут только расти в ближайшие годы".
"Мы все должны осознавать, насколько тесно связаны безопасность Украины и безопасность остальной Европы. Имперские амбиции Путина выходят за пределы территории Украины. Он стремится разделить Запад, подорвать наши союзы", – подытожил Брекельманс.
Министр обороны подчеркнул важность предоставить Украине гарантии безопасности.
Что известно о провокациях Кремля?
Напомним, что в ночь на 10 сентября во время атаки по Украине российские "Шахеды" нарушили воздушное пространство Польши. Премьер-министр сообщал о по меньшей мере 19 дронов.
На фоне провокаций России Польша готовит законопроект, что позволит сбивать российские дроны и самолеты над Украиной без согласия НАТО и ЕС.
Кроме этого, три российских истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии 19 сентября. Истребители кружили в Эстонии около 12 минут, пока НАТО не подняло в воздух итальянские F-35 для их перехвата.