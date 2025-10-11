В 2023 году Россия не смогла помочь Армении, а уже через год наблюдала, как в Сирии падает режим Башар Асада и вместе с тем ослабевает ее влияние на Ближнем Востоке, передает 24 Канал со ссылкой на Welt.
Способна ли Россия открыть второй фронт?
По словам бывшего главы ЦРУ Дэвида Петреуса тот факт, что Москва не смогла помочь своим союзникам свидетельствует о том, она не может позволить себе второй фронт.
Так, в 2023 году Армения критиковала российских миротворцев, которые "не мешали" Азербайджану забирать под свой контроль Нагорный Карабах. Уже осенью 2024 года повстанцы смогли свергнуть режим Асадов, который был царил в стране более полувека. Все на что тогда смогли россияне, так это предоставить президенту Сирии убежище.
Иной ситуация была до полномасштабного вторжения в Украину. В 2015 году, когда режим Асадов висел на волоске, Кремль силой помог удержаться Башару на стуле правителя.
Справка: Россия бомбила сирийские города под контролем повстанцев, поставляла режиму Асада вооружение и обеспечивала поддержку наземных сил. Вмешательство россиян позволило Асаду отвоевать значительные территории, которые были в руках повстанцев или исламистов. Поддержка Асада позволяла России удержать союзника, который гарантировал ее геополитическое присутствие (военно-морская база в Тартусе и авиабаза Хмеймим) и влияние на регион.
Как из-за войны в Украине Россия теряла глобальное влияние?
- Кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала отметил, что из-за войны в Украине Москва потеряла влияние на Ближнем Востоке и в Южном Кавказе. Ус подчеркнул, что ранее присутствие российских войск в Сирии делало из России геополитического игрока. После смены там контролируемого Россией режима Асада, в Сирию пришли протурецкие силы. Кроме того, у Кремля обострились отношения как с Арменией, так и Азербайджаном.
- 8 августа 2025 года Азербайджан, Армения и США подписали трехстороннюю декларацию о мирном урегулировании. Это мирное соглашение стало унижением для России, которая не смогла достичь результатов в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.
- 15 октября в Москве должен был состояться первый в истории российско-арабский саммит. Впрочем, Путин, в конце концов, был вынужден его отменить, ведь ключевые лидеры Лиги арабских государств отказались приезжать. Среди них – наследный принц Королевства Саудовская Аравия Мухаммад бин Салман Аль Сауд, президент ОАЭ Мухаммад бин Заид Аль Нагаян и президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси.