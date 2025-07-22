Кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала отметил, что на фоне войны Кремль все больше теряет свое влияние на геополитической арене.

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Россия шагает не туда: какие последствия от этого имеет?

Для России продолжение боевых действий будет означать потерю глобального влияния. Об этом заявил Ус, объяснив, что все больше ее ресурсов забирает война против Украины. Он обратил внимание на события последних лет и то, как это отразилось на России.

Она проиграла Турции войну в Сирии, потому что раньше присутствие российских войск в этой стране делало из России геополитического игрока. После смены там контролируемого Россией режима Асада, в Сирию пришли протурецкие силы,

– озвучил Ус.

Кандидат экономических наук отметил и ситуацию на Южном Кавказе, когда в 2020 году Турция выиграла у России борьбу. Конечно, что формально выиграл ее Азербайджан, но, как подчеркнул Ус, очевидно, что рядом стояла Турция.

Ко всему сейчас звучит резкая риторика президента Азербайджана Алиева в сторону России, а в дополнение – и слова поддержки Украине. Баку сегодня демонстрирует Москве, что она теряет влияние на Кавказе.

"Параллельно с этим Армения, которая находилась в конфликте с Азербайджаном (а Россия всегда выступала в качестве гаранта), сейчас начала демонстративно заявлять о том, что не будет выдавать России тех граждан, которые сбежали в Армению и не хотят идти в российскую армию", – озвучил Ус.

Вот эта потеря влияния России – это результат войны в Украине. У Кремля сегодня, как подытожил Ус, нет ресурсов, чтобы контролировать то, что раньше казалось было полностью под его контролем.

Отметим, что политолог Георгий Чижов обратил внимание на то как изменилась риторика Кремля в отношении постсоветских стран, в частности Азербайджана. Сегодня именно Россия больше заинтересована выйти из конфликта, который разгорелся между Москвой и Баку. Он указал на важное различие между Путиным и Алиевым.