Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в етері 24 Каналу зазначив, що на тлі війни Кремль дедалі більше втрачає свій вплив на геополітичній арені.

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Росія крокує не туди: які наслідки від цього має?

Для Росії продовження бойових дій означатиме втрату глобального впливу. Про це наголосив Ус, пояснивши, що все більше її ресурсів забирає війна проти України. Він звернув увагу на події останніх років і те, як це відобразилось на Росії.

Вона програла Туреччині війну в Сирії, тому що раніше присутність російських військ в цій країні робило з Росії геополітичного гравця. Після зміни там контрольованого Росією режиму Асада, в Сирію прийшли протурецькі сили,

– озвучив Ус.

Кандидат економічних наук зауважив й на ситуації на Південному Кавказі, коли у 2020 році Туреччина виграла в Росії боротьбу. Звісно, що формально виграв її Азербайджан, але ж, як підкреслив Ус, очевидно, що поруч стояла Туреччина.

До всього зараз звучить різка риторика президента Азербайджану Алієва у бік Росії, а на додаток – і слова підтримки Україні. Баку сьогодні демонструє Москві, що вона втрачає вплив на Кавказі.

"Паралельно з цим Вірменія, яка перебувала у конфлікті з Азербайджаном (а Росія завжди виступала в якості гаранта), зараз почала демонстративно заявляти про те, що не буде видавати Росії тих громадян, які втекли у Вірменію і не хочуть йти в російську армію", – озвучив Ус.

Ось ця втрата впливу Росії – це результат війни в Україні. У Кремля сьогодні, як підсумував Ус, немає ресурсів, аби контролювати те, що раніше здавалося було повністю під його контролем.

Зазначимо, що політолог Георгій Чижов звернув увагу на те як змінилась риторика Кремля стосовно пострадянських країн, зокрема Азербайджану. Сьогодні саме Росія більше зацікавлена вийти з конфлікту, який розгорівся між Москвою і Баку. Він вказав на важливу відмінність між Путіним і Алієвим.