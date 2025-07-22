Деякі лояльні до Путіна росіяни запевняють, що проблеми в країні не призведуть до бунту, але як воно буде насправді ніхто не знає достеменно. Політолог Георгій Чижов розповів 24 Каналу, що Путін міцно тримає владу в руках допоки його підтримують громадяни.

Дивіться також У Кремлі не змогли чітко відповісти, чи зустрінеться Путін із Зеленським

Що послаблює Путіна?

Георгій Чижов зауважив, що росіяни починають усвідомлювати, що війна несе за собою збитки не лише для України, але й для них.

Це дуже сильно послаблює Путіна. У Москві нервують. Можливо, чим більше буде незадоволених росіян, тим простіше буде дотиснути Росію до мирної угоди,

– припустив він.

Удари безпілотниками по території Росії є дуже важливою справою, адже це завдає незручностей росіянам. Проте, за словами політолога, коли українці почнуть використовувати власні ракети, які атакуватимуть військові чи дотичні до них об'єкти окупантів, то це матиме ще кращий ефект.

Чижов зауважив, що у такому випадку Силам оборони може вдатись повністю вивести із ладу нафтопереробні заводи росіян.

Варто додати, Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що лише масштабні поразки Росії на фронті, які стануть можливими завдяки потужній і своєчасній військовій допомозі Україні, можуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Міністр оборони Великої Британії заявив про початок 50-денної кампанії з посилення підтримки України, спираючись на ультиматум Дональда Трампа щодо вторинних санкцій проти партнерів Кремля.