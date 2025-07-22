Некоторые лояльные к Путину россияне уверяют, что проблемы в стране не приведут к бунту, но как оно будет на самом деле никто не знает точно. Политолог Георгий Чижов рассказал 24 Каналу, что Путин крепко держит власть в руках пока его поддерживают граждане.

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Что ослабляет Путина?

Георгий Чижов отметил, что россияне начинают осознавать, что война несет за собой убытки не только для Украины, но и для них.

Это очень сильно ослабляет Путина. В Москве нервничают. Возможно, чем больше будет недовольных россиян, тем проще будет дожать Россию к мирному соглашению,

– предположил он.

Удары беспилотниками по территории России является очень важным делом, ведь это наносит неудобства россиянам. Однако, по словам политолога, когда украинцы начнут использовать собственные ракеты, которые будут атаковать военные или касающиеся их объекты оккупантов, то это будет иметь еще лучший эффект.

Чижов отметил, что в таком случае Силам обороны может удаться полностью вывести из строя нефтеперерабатывающие заводы россиян.

Стоит добавить, Институт изучения войны (ISW) считает, что только масштабные поражения России на фронте, которые станут возможными благодаря мощной и своевременной военной помощи Украине, могут заставить Путина сесть за стол переговоров. Министр обороны Великобритании заявил о начале 50-дневной кампании по усилению поддержки Украины, опираясь на ультиматум Дональда Трампа по вторичным санкциям против партнеров Кремля.