Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политолог Георгий Чижов, озвучив, что россияне в любых ситуациях, даже когда были не правы, требовали от этих стран извинений, подкрепленных действиями и выплатами.

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Отличие Алиева и Путина: что осознает первый?

Сегодня, несмотря на то, что со стороны Азербайджана россияне уже не надеются дождаться никаких извинений, Песков протягивает руку дружбы, даже соглашается с правом этой страны подать иск в суд против России в связи с авиакатастрофой в Актау, когда азербайджанский самолет был сбит.

Очевидно, что Россия больше заинтересована выйти из этого конфликта с Азербайджаном. Я думаю, что в первую очередь это тоже заслуга Украины, ВСУ. Оказалось, что Россия не так уж и доминирует на постсоветском пространстве,

– озвучил Чижов.

Сегодня Россия не может создавать серьёзные проблемы Азербайджану, она лишь мелко пакостит. Сейчас практически остановлен доступ на российский рынок азербайджанских фруктов. Сельскохозяйственные производители Азербайджана испытывают определенные неудобства в связи с этим, ведь привыкли свой урожай продавать России.

Однако, по убеждению политолога, таким образом Баку не сломать. Президент страны Ильхам Алиев твердо показывает, что он заставит с ним считаться в том числе и Путина.

Политолог отметил, что Азербайджан с самого начала российского вторжения демонстрирует поддержку Украине. Хотя параллельно Алиев общался с Путиным.

"Socar, азербайджанская государственная нефтегазовая корпорация передает топливо для ВСУ, были еще гуманитарные поставки. Украине нужно быть довольно осторожной с Азербайджаном, потому что это ни в коем случае не демократическая страна, это автократическая диктатура. Однако Алиев в отличие от Путина – умный", – озвучил Чижов.

Он, со слов политолога, осознает, что ему приходится жить в мире, где есть разные интересы, где следует стараться дружить с теми, кто сильный и придерживается договоренностей. Поэтому сейчас можно наблюдать движение Алиева в сторону Запада. Его там принимают, потому что это позволяет хотя бы частично диверсифицировать поставки нефти и газа в Европу.

По мнению Чижова, в нынешних реалиях России придется извиняться, что она понемногу уже начинает делать. Однако все равно Алиев будет показывать Украине и Западу, что он с ними даже если в определенной степени Азербайджан и Россия снизят остроту конфликта, хотя признаков для этого пока не видно.

Политолог напомнил, что когда в 2020 году азербайджанская армия случайно сбила российский вертолет, тогда Алиев четко признал это, были извинения и готовность заплатить компенсации семьям погибших летчиков. Сейчас он ссылается на тот эпизод, говоря, что когда Азербайджан сбил вертолет, то была надлежащая реакция с его стороны, а вот когда Россия сбила азербайджанский самолет, она этого не признала, как и не принесла извинений и не предусмотрела выплаты.