Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрия Коваленко.

К теме Россияне просто взбесились: конфликт с Азербайджаном будет иметь очень плохие последствия для Кремля

Что говорит Коваленко об обострении между Россией и Азербайджаном?

Андрей Коваленко отметил, что после полномасштабной войны против Украины влияние Москвы в Южном Кавказе настолько ослабло, что даже бывшие союзники ведут себя независимо. В то же время Азербайджан вообще давно вышел из орбиты Кремля.

Россия не имеет экономических рычагов давления на Баку – запрет на импорт фруктов и овощей ударит прежде всего по самому российскому рынку, а военных ресурсов для угроз просто нет,

– пишет руководитель ЦПИ.

Он также подчеркивает, что за спиной Ильхама Алиева стоит партнер в виде Турции. А испортить отношения с Анкарой – самоубийство для Кремля.



"Z-блогеры и провоенные российские "эксперты" снова раздувают истерию: то требуют ударить "Орешником" по Баку, то призывают к блокаде Азербайджана. Но это лишь демонстрирует слабость Москвы, которая погрязла в Украине, потеряла Армению, потеряла Центральную Азию, влияние на Ближний Восток и все больше рискует окончательно потерять Кавказ", – объяснил Коваленко.

Лейтенант отметил, что сегодня Россия не способна даже на гибридное давление без ущерба для самой себя. Потому что Азербайджан не зависит от российского газа, а атаковать нефтяную отрасль – означает оставить следы и иметь врага не только в Баку, но и в Анкаре.

В конце концов Андрей Коваленко подчеркнул, что пока Путин играет в новую имперскую игру, цены на продукты в России пойдут еще выше, а на второй фронт сил уже нет и не будет.

К слову, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечал, что его страна готовит документы для обращения в международные судебные инстанции против России в связи с катастрофой самолета AZAL возле Актау. Москву уже предупредили об этом.