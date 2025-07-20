Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

До теми Росіяни просто оскаженіли: конфлікт з Азербайджаном матиме дуже погані наслідки для Кремля

Що каже Коваленко про загострення між Росією та Азербайджаном?

Андрій Коваленко зазначив, що після повномасштабної війни проти України вплив Москви у Південному Кавказі настільки ослаб, що навіть колишні союзники поводяться незалежно. Водночас Азербайджан взагалі давно вийшов з орбіти Кремля.

Росія не має економічних важелів тиску на Баку – заборона на імпорт фруктів і овочів вдарить передусім по самому російському ринку, а військових ресурсів для погроз просто немає,

– пише керівник ЦПД.

Він також підкреслює, що за спиною Ільхама Алієва стоїть партнер у вигляді Туреччини. А зіпсувати стосунки з Анкарою – самогубство для Кремля.



"Z-блогери та провоєнні російські "експерти" знову роздмухують істерію: то вимагають вдарити "Орешником" по Баку, то закликають до блокади Азербайджану. Але це лише демонструє слабкість Москви, яка загрузла в Україні, втратила Вірменію, втратила Центральну Азію, вплив на Близький Схід і все більше ризикує остаточно втратити Кавказ", – пояснив Коваленко.

Лейтенант зауважив, що сьогодні Росія не здатна навіть на гібридний тиск без шкоди для самої себе. Бо Азербайджан не залежить від російського газу, а атакувати нафтову галузь – означає залишити сліди та мати ворога не лише у Баку, а й в Анкарі.

Зрештою Андрій Коваленко підкреслив, що поки Путін грає в нову імперську гру, ціни на продукти у Росії підуть ще вище, а на другий фронт сил вже нема і не буде.

До слова, раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв зазначав, що його країна готує документи для звернення до міжнародних судових інстанцій проти Росії у зв'язку з катастрофою літака AZAL біля Актау. Москву вже попередили про це.