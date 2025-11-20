Все держится на 2 элементах: как можно сорвать замысел Кремля по войне

В России падают доходы. Чтобы покрыть дефицит своего бюджета, ей придется искать где-то деньги. Помочь с этим стране-агрессору может Китай, которому она продает нефть. В этом кроется элемент давления, который пытается нащупать лидер США Трамп, чтобы повлиять на Москву через Пекин.

Об этом в эфире 24 Канала отметил офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук, озвучив, что сегодня Россия из-за сложной ситуации в экономике сокращает расходы на армию и одновременно проводит скрытую мобилизацию, потому что нуждается в человеческом ресурсе для воплощения своих замыслов на фронте.

Как Россия пытается пополнить войско?

В Кремле понимают, что набрать добровольцев, обещая как раньше большие выплаты за подписание контрактов, становится все труднее, потому что уже нет возможности выплачивать немалые суммы денег. Легче привлечь на меньшие контракты и используя посильные для России методы.

Власть применяет такие инструменты:

принято решение о том, что призыв будет продолжаться в течение года, а не только осенью и весной;

закон о том, что человек не получит российское гражданство, если не пройдет военную службу;

набор так называемых добровольческих формирований для защиты российских энергообъектов (из-за ударов по НПЗ).

Это указывает на то, что на фоне экономики, которая проседает, есть проблемы с набором человеческого ресурса, который Россия бешеными темпами тратит на фронте. Если проанализировать октябрь, что из 30 тысяч ее потерь почти 20 составляют безвозвратные, то есть это погибшие и тяжелораненые, которые на поле боя не вернутся. Поэтому стране-агрессору как-то надо пополнять эти потери.

"Тем более, что у них планы такие, что останавливаться не собираются. Они хотят дальше давить на Донбасс. Заместитель руководителя ОПУ Павел Палиса сказал, что у россиян на 2026 год есть планы снова попытаться выйти на Одессу. Поэтому им нужен ресурс", – озвучил Ткачук.

Однако Россия открытую мобилизацию проводить боится. Это, по его словам, для Украины хороший сигнал, потому что если это так, то Кремль пугается общественных настроений, которые могут возникнуть среди россиян.

А значит надо дальше бить на глубинку России, на то, чтобы был раскол между глубинкой и Москвой,

– подчеркнул Ткачук.

Где Россия берет деньги на войну?

Относительно финансовых поступлений России, по словам политолога, до сих пор остается несколько основных элементов, которые помогают ей держаться и продолжать вести боевые действия. В частности, связь с Пекином.

"Ее собственные энергоносители и зависимость от Китая – вот две ключевые составляющие, благодаря которым она получает средства. Если санкционная политика Трампа подействует, это будет серьезный удар на фоне той работы, которую проводит Украина ударами по российской энергетической инфраструктуре. Это может сыграть комплексно и существенно", – подытожил Ткачук.

Какова ситуация в экономике России?