Не новое супероружие: эксперт сказал, чем на самом деле являются российские "Посейдон" и "Буревестник"

Путин продолжает бряцать своим ядерным оружием, заявляя об успешных испытаниях "Посейдона" и "Буревестника", а также обещает, что межконтинентальная ракета "Сармат" будет поставлена на боевое дежурство. Однако об этом он говорил еще в 2023 году.

Об этом в разговоре с 24 Каналом напомнил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, добавив, что такие виды оружия как "Буревестник" и "Посейдон" разрабатывались более полувека назад, поэтому оно не новейшее.

Разработки старые, но кое-что новое Россия предусмотрела

Лакийчук отметил, что СССР в конце 1950 – начале 1960 годов вбрасывал большие средства на разработку такого оружия. Происходила гонка с США по вооружению.

Какие-то российские инженеры решили сейчас извлечь разработки 1959 года. Россияне говорят, что они 2000-го. Это старые разработки,

– убежден Лакийчук.

Он отметил на том, что единственное, в чем эти разработки россиянам удалось продвинуть чуть дальше – это наличие реактивного двигателя с тепловой зоной, как миниатюрный ядерный реактор. В этом, со слов Лакийчука, Россия немного ушла вперед.

"А дальше что? Если в 50-х годах XX века еще кто-то мог рассматривать это оружие как Вундерваффе, но впоследствии сказали, что это глупость", – озвучил Лакийчук.

К сведению! Президент США заявил, что Штаты возобновят испытания своего ядерного оружия, чтобы сравниться с Китаем и Россией, которые осуществляют испытания своей "ядерки". Трамп отметил, что, что сегодня в США больше ядерного оружия, чем в других странах.

Как характеристики имеют "Посейдон" и "Буревестник"?