Не новое супероружие: эксперт сказал, чем на самом деле являются российские "Посейдон" и "Буревестник"
- Эксперт Павел Лакийчук указывает, что российские "Посейдон" и "Буревестник" являются устаревшими разработками, которые российские инженеры решили достать и показать, как новейшие.
- Он убежден, что рассматривать это российское оружие, как Вундерваффе – не стоит, однако добавил, что Россия все-таки немного в этих разработках сделала шаг вперед.
Путин продолжает бряцать своим ядерным оружием, заявляя об успешных испытаниях "Посейдона" и "Буревестника", а также обещает, что межконтинентальная ракета "Сармат" будет поставлена на боевое дежурство. Однако об этом он говорил еще в 2023 году.
Об этом в разговоре с 24 Каналом напомнил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, добавив, что такие виды оружия как "Буревестник" и "Посейдон" разрабатывались более полувека назад, поэтому оно не новейшее.
Смотрите также Путин запугивает ядерной торпедой "Посейдон": экс-разведчик сказал, реальна ли угроза
Разработки старые, но кое-что новое Россия предусмотрела
Лакийчук отметил, что СССР в конце 1950 – начале 1960 годов вбрасывал большие средства на разработку такого оружия. Происходила гонка с США по вооружению.
Какие-то российские инженеры решили сейчас извлечь разработки 1959 года. Россияне говорят, что они 2000-го. Это старые разработки,
– убежден Лакийчук.
Он отметил на том, что единственное, в чем эти разработки россиянам удалось продвинуть чуть дальше – это наличие реактивного двигателя с тепловой зоной, как миниатюрный ядерный реактор. В этом, со слов Лакийчука, Россия немного ушла вперед.
"А дальше что? Если в 50-х годах XX века еще кто-то мог рассматривать это оружие как Вундерваффе, но впоследствии сказали, что это глупость", – озвучил Лакийчук.
К сведению! Президент США заявил, что Штаты возобновят испытания своего ядерного оружия, чтобы сравниться с Китаем и Россией, которые осуществляют испытания своей "ядерки". Трамп отметил, что, что сегодня в США больше ядерного оружия, чем в других странах.
Как характеристики имеют "Посейдон" и "Буревестник"?
Путин 29 октября заявил, что подводный безэкипажный комплекс "Посейдон", который имеет ядерный двигатель, сверхбыстрый, поэтому его якобы невозможно перехватить. Он также озвучил, что аналоги этому комплексу в мире не существует. Известно, что он может нести термоядерную боевую головку, мощность которой составляет до 100 мегатонн. Дальность движения "Посейдона" составляет более 10 тысяч километров, а разогнаться он способен до 130 – 185 километров в час.
Начальник российского генштаба Герасимов сообщил, что 21 октября состоялось тестирование "Буревестника". Еще в 2018 году Путин озвучивал, что это межконтинентальная крылатая ракета, которая характеризуется неограниченной дальностью, имеет ядерную энергоустановку и устойчива к средствам ПВО.