Не нова суперзброя: експерт сказав, чим насправді є російські "Посейдон" та "Буревісник"
- Експерт Павло Лакійчук вказує, що російські "Посейдон" і "Буревісник" є застарілими розробками, які російські інженери вирішили витягти й показати, як новітні.
- Він переконаний, що розглядати цю російську зброю, як Вундерваффе – не варто, проте додав, що Росія все-таки трохи в цих розробках зробила крок вперед.
Путін продовжує брязкати своєю ядерною зброю, заявляючи про успішні випробування "Посейдону" і "Буревісника", а також обіцяє, що міжконтинентальна ракета "Сармат" буде поставлена на бойове чергування. Однак про це він говорив ще у 2023 році.
Про це в розмові з 24 Каналом нагадав керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, додавши, що такі види зброї як "Буревісник" і "Посейдон" розроблялися понад пів століття тому, тож вона не новітня.
Розробки старі, але дещо нове Росія передбачила
Лакійчук зазначив, що СРСР наприкінці 1950 – початку 1960 років вкидав великі кошти на розробку такої зброї. Відбувались перегони з США щодо озброєння.
Якісь російські інженери вирішили зараз витягти розробки 1959 року. Росіяни кажуть, що вони 2000-го. Це старі розробки,
– переконаний Лакійчук.
Він зауважив на тому, що єдине, в чому ці розробки росіянам вдалося просунути трохи далі – це наявність реактивного двигуна з тепловою зоною, як мініатюрний ядерний реактор. В цьому, зі слів Лакійчука, Росія трохи пішла вперед.
"А далі що? Якщо у 50-х роках XX сторіччя ще хтось міг розглядати цю зброю як Вундерваффе, але згодом сказали, що це дурня", – озвучив Лакійчук.
До відома! Президент США заявив, що Штати відновлять випробування своєї ядерної зброї, аби зрівнятися з Китаєм і Росією, які здійснюють випробування своєї "ядерки". Трамп наголосив на тому, що сьогодні у США більше ядерної зброї, ніж в інших країнах.
Як характеристики мають "Посейдон" та "Буревісник"?
Путін 29 жовтня заявив, що підводний безекіпажний комплекс "Посейдон", який має ядерний двигун, надшвидкий, тому його буцімто неможливо перехопити. Він також озвучив, що аналогій цьому комплексу у світі не існує. Відомо, що він може нести термоядерну бойову головку, потужність якої становить до 100 мегатонн. Дальність руху "Посейдона" складає понад 10 тисяч кілометрів, а розігнатися він здатний до 130 – 185 кілометрів за годину.
Начальник російського генштабу Герасимов повідомив, що 21 жовтня відбулось тестування "Буревісника". Ще у 2018 році Путін озвучував, що це міжконтинентальна крилата ракета, яка характеризується необмеженою дальністю, має ядерну енергоустановку і стійка до засобів ППО.